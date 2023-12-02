Rolls-Royce PLC公司将加倍投资其喷气发动机业务，并寻求出售其电动飞行部门，该部门为小型飞机和空中出租车开发电力推进系统。

Rolls-Royce PLC公司目前在 Tufan Erginbilgiç 的领导下，希望在削减成本的同时迅速提高利润。该公司最近裁减了 2,500 个管理和行政职位，并希望在“中期”将其喷气发动机部门的营业利润率从 2022 年的 2.5% 提高到 15% 至 17%。

在最近的劳斯莱斯资本市场日上发表讲话时，Erginbilgiç 透露，它将考虑“退出”一直致力于电力推进的劳斯莱斯电气业务的选择。它希望出售该业务，或者至少将其在公司的地位减少到少数股权，“并打算在中期完全退出”。该公司相信，其电气部门“将为第三方带来良好的价值”，并使其能够更好地专注于电力系统、国防和民用航空业务中的核心电气工程活动。

尽管放弃了电动动力系统，Rolls-Royce PLC仍然致力于减少对环境的影响。Erginbilgiç 告诉投资者，该公司正在开发的可持续航空燃料将是大型客机实现净零气候目标的唯一途径。劳斯莱斯还仍然致力于“与 EasyJet 合作开发氢能力”，但 Erginbilgiç 并不认为“氢将在未来 15 年、20 年”在该行业发挥作用。

埃尔金比尔吉奇在一份声明中表示：“劳斯莱斯正处于其历史的关键时刻。” “在我们的转型计划有了一个良好的开端之后，我们今天为我们需要采取的旅程和我们必须关注的领域制定了清晰的愿景。我们正在打造一家高性能、有竞争力、有弹性、不断成长的劳斯莱斯，它将拥有控制和塑造自己命运的财务实力。”