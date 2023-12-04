小米汽车正在全力冲刺，入局时宣称要“未来进入全球前五”的小米汽车也备受关注。不过，中国市场上的对手已经提前形成了合围之势。

小米汽车毫无疑问会搭载小米澎湃OS。澎湃OS，这款操作系统的一大特征就是具备跨端智联能力，能够实现多设备融为一体，硬件能力跨端调用；同时还具备主动智能能力，能够统一思考，多维感知，主动为人服务。

在硬件方面，小米汽车 SU7 长宽高为 4997mm*1963mm*1455mm，轴距为 3000mm。小米汽车 SU7 Max 长宽高为 4997mm*1963mm*1440mm，轴距为 3000mm。

小米汽车 SU7 搭载襄阳弗迪电池有限公司的磷酸铁锂电池，电机功率为 220KW，最高车速 210 公里 / 时；SU7 Max 采用宁德时代三元锂离子电池，搭载前后双电机，功率分别是 220KW 和 275KW，最高车速可达 265 km/h。

华为智界 S7

智界S7共提供4个版本，售价为24.98万-34.98万元。作为一款高能大空间智慧轿车，智界S7以全新OneBox造型设计打造高端时尚外观和更极致的空间体验。智界S7车长4971mm，轴距为2950mm，在城市通勤恰到好处的车身尺寸下，机械空间最小化，乘坐空间最大化，把空间还给用户。车内采用创新游艇环抱座舱设计，通过运动主驾、尊享副驾女王空间和智享后排大空间的三分区设计，完美地兼顾了驾驶乐趣与舒适乘坐体验。

智界S7搭载全新DriveONE 800V碳化硅高压动力平台，前交流异步电机+后永磁同步电机四驱组合总功率365kW，拥有行业量产最高转速22000rpm，0-100km/h加速仅需3.3s。前虚拟主销双叉臂+后五连杆独立悬架组合提升车辆操控极限，麋鹿测试成绩达83.1km/h，拥有媲美超跑的驾控性能表现。

智界S7搭载全新DriveONE 800V碳化硅高压动力平台，前交流异步电机+后永磁同步电机四驱组合总功率365kW，拥有行业量产最高转速22000rpm，0-100km/h加速仅需3.3s。前虚拟主销双叉臂+后五连杆独立悬架组合提升车辆操控极限，麋鹿测试成绩达83.1km/h，拥有媲美超跑的驾控性能表现。

车载智慧助手小艺拥有华为盘古大模型加持，成为可靠的私人用车顾问。全新升级的小艺支持短词唤醒、免唤醒、自定义音色、可见即可说等特性，通过主动学习、主动感知，小艺能够根据用户习惯和出行场景主动提供服务，如主动开启空气净化、主动调整空调等。智界S7率先实现HarmonyOS 4上车，在个性玩法、高效性、智慧能力、流畅性、安全隐私等各方面再次突破，新增超级桌面2.0、3D车控桌面、全新主题、全新渲染引擎等特性，带来更加易用、便捷的智能座舱体验，让车机天花板能力再进阶。

在智能驾驶方面，智界S7搭载业界首发的泊车代驾功能 ，车辆可以自主找车位并泊入；搭载持续进化的HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统，拥有业界领先融合感知系统，通过进阶算法和算力不断刷新智驾能力，实现99+%的城市高架汇入汇出成功率。

比亚迪海豹

比亚迪海豹的设计和技术方面体现了其创新性。作为全球首款采用CTB(Cell to Body)技术的量产车型，海豹基于e平台3.0构建。该车型特别配备了iTAC智能扭矩控制系统，增强了车辆的性能和操控稳定性。此外，海豹搭载了一块高容量的82.56 kWh电池，为驾驶者提供了优秀的续航能力。

比亚迪海豹的动力和性能也是其主要卖点之一。这款车型不仅是全球首个配备iTAC技术的车型，而且它采用了先进的后驱/四驱动力架构和前双叉臂+后五连杆底盘悬挂设计。这一创新的底盘悬挂设计为车辆提供了更高的稳定性和舒适性。在动力方面，海豹的前后双电机系统能够输出高达523马力，使得车辆从静止加速到100公里/小时仅需3.8秒。此外，按照WLTP标准测试，比亚迪海豹的续航里程可达520公里，为用户提供了长距离行驶的可能。

特斯拉Model 3 焕新版

配色方面，新车新增了烈焰红与星空灰车漆。车身尺寸方面，新车长宽高分别为4720*1848*1442mm，轴距为2875mm。尾部方面变化不大，主要针对尾灯进行调整，环绕式的C形设计效果简约精致，辨识度与老款相比明显提升。内饰方面，新车整体布局没有变化但针对细节进行了优化。新车取消了方向盘后的转向灯拨杆，操作集成在方向盘上，而换挡的操作也被转移到了中控屏上。此外，新车还增加了多色氛围灯、座椅通风等实用配置。新车还标配了后排8英寸中控屏，可针对后排的空调以及座椅加热进行控制。

特斯拉Model 3焕新版的动力参数方面，电动机总功率194kW，电动机总扭矩340N·m，与老款车型保持一致。在CLTC工况下，焕新版的最大续航里程为606km，较老款车型增加了50km。此外，新老款车型都使用了磷酸铁锂电池。

极氪007

极氪007全系标配800V碳化硅平台，标准续航660公里，长续航870公里，单电机百公里加速 5.4s，双电机百公里加速 2.84s。值得一提的是，在800C高压平台的加持下，极氪007充电15分钟，即可获得610公里的超长续航。 极氪007由全球顶级设计大师Stefan Sielaff团队操刀，使其达到豪华B级轿车的最佳视觉点：车长4865mm、车宽1900mm、车高1450mm，轴距2928mm，达到完美的1:2黄金轮高比。流畅的型面设计，是极氪007对极简豪华的另一种诠释。 行业首创STARGATE（星际之门）一体式智慧灯幕，全球最大90英寸巨幕灯带，1711 颗LED灯珠，行业最高水平10000尼特亮度，带来极具未来科技感的视觉交互效果。最为惊喜的是，灯幕由75颗车规级高功率芯片独立控制，并配有神笔实时画布功能，只需手指在中控屏上绘制，即可将图案呈现于智慧灯幕，这让极氪007成为全球首个可由用户自定义前脸的智能电动汽车，也让用户拥有了个性化的专属标签。 极氪作为全球第一个全面布局800V超快充网络的品牌，更赋予极氪007领先同级的续航表现。此外，极氪已有自建充电站827站，其中超快充桩保有量为行业第一，在强大综合体系能力全面加持下，极氪007充电15分钟即续航610公里，超过90%燃油车加满油的行驶里程。

总得来说，小米汽车有两个特有的优势，第一是与既有生态整合，包括操作系统、应用、手机与IoT等硬件。第二是销售渠道遍及海外市场，如果小米能够利用即有的国内手机渠道，并且拓展到海外市场，是个不错的远景。但国内，首先要确保能够杀出重围，活下来，市场会给我们答案。