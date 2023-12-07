近日，全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 正式宣布收购 devtodev 和 oolo 两家科技公司。

devtodev 成立于 2014 年，致力于为游戏和 App 开发者提供全生命周期的数据分析解决方案。oolo 成立于 2020 年，是全球领先的 AI 赋能获客与变现决策平台。

oolo 和 devtodev 将成为 AppsFlyer 近期推出的隐私云市场的首批应用对象，使所有数据、分析和 AI 提供商能够在不迁移用户数据且不与外部各方分享用户数据的前提下，用 AppsFlyer 的 API 来打造自己的产品，无缝接入自己的服务。

AppsFlyer 收购 devtodev：强化公司提供游戏解决方案的能力，推动隐私云市场私有数据协作

AppsFlyer 和 devtodev 将在技术上强强联手，发挥合力，将完整的客户数据集并入一个强大的衡量与数据分析平台中，提供各种强效工具、深入洞察和出色体验，从而延长用户的生命周期，加快业务增长。

“devtodev 在技术、团队和专业知识上可与 AppsFlyer 形成完美互补，双方产生的协同效应不仅会助推业务增长，也能激发对未来的探索，”AppsFlyer 的首席执行官兼联合创始人 Oren Kaniel 表示。“此次协作可培养营销、产品和变现团队之间的团队合作精神，通过打造充分对接的数字生态系统，为他们赋能。”

“为游戏和 App 开发者提供强大的数据驱动决策支持是 devtodev 一直以来的愿景，”devtodev 的创始人兼首席执行官 Dmitry Kravtsov 表示。“通过与 AppsFlyer 携手合作，我们将赋能开发者利用整合的数据、AI 技术以及数据洞察，打造引人入胜的强大体验，推动业务高效增长。”

devtodev 将接入 AppsFlyer 隐私云市场，提供开创性的分析解决方案。AppsFlyer 将把数据净室（Data Clean Room）打造为开放互通的平台，而 devtodev 的入驻凸显了 AppsFlyer 对未来的承诺，即让各种企业可以在确保数据隐私和运营效率的同时，顺畅对接来自不同提供商的第三方服务和 AI 模型。

AppsFlyer 对 devtodev 的战略性收购行为可为 AppsFlyer 的核心产品提供强力支撑，这不仅会拓展 AppsFlyer 的能力空间，满足当前游戏和数字企业不断变化的需求，也将对 AppsFlyer 专为游戏公司打造的 AppsFlyer for games 产品套件和资源做出扩充。

AppsFlyer 收购 oolo：助力营销、增长和变现团队利用 AI 技术转变决策方式，推动业务高效增长

AppsFlyer 收购 oolo 是为了实现公司当下的使命，即在瞬息万变的数字生态系统中为各个品牌提供最全面的决策平台。随着营销、增长和变现团队在获客、互动和变现方面不断拓宽责任、丰富策略，他们对实时、大规模做出明智决策的需求大幅增加。

为了应对这些挑战，oolo 充分利用 AI 技术，从全漏斗获客、变现和留存等方面，全面强化增长策略，提供切实可行的即时数据洞察以及高时效要求的警报，以便立即优化广告支出回报率（ROAS），提升媒体收入，增加用户留存。oolo 的 AI 技术功能强大，可持续监测完整的数据集，提供数据分析师团队花费数周才能得到的关键数据洞察和预测结果。

“品牌要想适应变幻莫测的数字生态系统，就需要采取创新型解决方案，这些方案可以在保护隐私的前提下提供可行的数据洞察，方便品牌做出最优决策，”AppsFlyer 的首席执行官兼联合创始人 Oren Kaniel 表示。

“oolo 拥有独特的技术、团队和专业知识，这将大大方便我们持续打造综合性的平台，应对现代营销团队不断变化的期望、角色和挑战。oolo 的创新技术将与 AppsFlyer 业界领先的营销衡量平台双剑合璧，为各品牌提供充分利用 AI 技术优化增长与变现策略的新机遇。我们相信，数据驱动型决策的未来在于智能 AI 技术，而非如今常见的各种静态工具，而 oolo 掌握的尖端 AI 技术能让我们更好地满足客户不断增长和变化的需求，”Oren Kaniel 补充道。

“对 oolo 来说，这是一个令人振奋的时刻，”oolo 的首席执行官 Yuval Brener 表示。“此次收购后，我们将与 AppsFlyer 携手合作，为全球各地的品牌提供先进的数据监测技术，为数据分析领域开辟一条新路。凭借 AppsFlyer 出色的过往业绩、庞大的客户群体以及隐私至上的技术架构，我们的客户将从前所未有的综合增长决策方式中大大受益。”

AppsFlyer 对 oolo 的战略性收购行为加强了 AppsFlyer 的产品和服务组合，AppsFlyer 可借 oolo 之力，针对营销、增长和变现团队彼此关联的需求，推出各种整体解决方案，而 oolo 将以 「oolo by AppsFlyer」的名义开展相关的运营工作。