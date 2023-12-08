量产规格雷诺 5 E-Tech的一些专利图片已在网上泄露，展示了这款全电动掀背车在 2 月 26 日全球首发前的全貌。世界知识产权组织 (WIPO) 最近发布了这些图像，显示电动掀背车看起来与 2021 年的概念车非常相似。具有流行的所有复古元素，尤其是在欧洲。

5 E-Tech 的前部带有更新的雷诺徽章，并包括 LED 头灯，其设计有趣且锋利，与概念车没有什么不同。虽然该车没有传统的格栅，但前饰板确实有三个细长的水平板条，而保险杠底部有一个大开口。也许掀背设计中最有趣的部分是保险杠上的黑色方块，里面装有可爱的 LED 日间行车灯。

新款雷诺 5是一款四门车，后门把手隐藏在 C 柱内。我们还可以看到充电端口位于前四分之一面板上，并且 5 E-Tech 配备了黑色摇杆面板。这些图像中描绘的示例还具有黑色屋顶和带有红色口音的黑色柱子，进一步增添了古怪的外观。

电动掀背车后部的 LED 尾灯带有复杂的灯光特征。还有一个微妙的扰流板从车顶延伸出来，保险杠也涂成黑色。一组银色和黑色轮毂也是特色。

雷诺 5 E-Tech 的长度约为 3.92 m（154.3 英寸），比即将推出的大众 ID.2、大众 Polo 和雷诺 Clio 短。该汽车的基础将是该公司新的 CMF-BEV 架构，该架构与雷诺 Clio、Captur 和 Dacia 系列车辆等燃油车型所使用的 CMF-B 平台共享 70% 的组件。

动力将由单个电动机提供。关于该电机将提供多少功率的报告各不相同，但应该在 120 马力至 150 马力之间。