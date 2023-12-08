动点出海获悉，总部位于新加坡的穆斯林生活方式移动应用Muslim Pro开发商及发行商Bitsmedia日前表示，已在其A轮融资成功筹集到了2000万美元资金。

据了解，这笔融资由Gobi Partners以及其现有投资者CMIA Capital Partners、Bintang Capital Partners等提供。Bitsmedia在一份声明中表示，新资金将用于提升公司的人工智能水平，丰富旗下视频订阅平台Qalbox的产品内容，进一步改善Muslim Pro的使用体验。

Bitsmedia成立于2010年，致力于为穆斯林群体开发为其所使用的移动应用服务。据介绍，作为其旗舰产品，能够为穆斯林群体提供祈祷时间跟踪、朝拜方向指引、祈祷录音等服务的Muslim Pro已在全球范围内获得了超1.5亿次下载。

展望未来，Bitsmedia称，希望在明年时能够推出基于人工智能技术的搜索服务。该公司表示，基于这项功能，用户可以从可靠信息来源处寻求有关伊斯兰方面的问题解答。此外，Bitsmedia也透露，正计划推进公司进入中东及北非（MENA）等新市场。

而作为Bitsmedia的本次融资背景，得益于其庞大的人口基数，现阶段，致力于为穆斯林群体提供数字化服务的初创公司正备受投资者的关注。

如Gobi Partners 创始合伙人曹嘉泰先生（Thomas G. Tsao）此前在《出海时刻》节目中指出，当前，Gobi Partners正在致力于发展TaqwaTech投资业务——这项业务将专注于投资为穆斯林社区服务的创新型创业公司。

他强调称，就全球范围来看，TaqwaTech业务是一个能够覆盖20亿人口庞大赛道，其中的TaqwaTech公司更像是一座桥梁，正在推动穆斯林用户的数字化转型。

回到东南亚层面，以印尼为例。目前，印尼为全球穆斯林人口第一大国，穆斯林群体在其总人口中的占比达到近87%。而作为对比，该国的总人口数为超2.7亿。