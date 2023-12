Our Next Energy (ONE) 是一家总部位于密歇根州的储能技术公司,宣布其 Gemini 双化学电池一次充电可让BMW iX行驶 608.1 英里(978.6 公里)。

这一里程碑是通过 WLTP 测试循环实现的,WLTP 测试循环是确定纯电动汽车续航里程的欧洲标准。ONE首席执行官兼创始人 Mujeeb Ijaz 表示:“当电动汽车提供足够的续航里程,让人们放心地将电动汽车作为唯一的交通工具时,电动汽车将获得大规模采用。 ” “Gemini 电池已经证明它可以使电动汽车的续航里程增加一倍,并打破电气化的最大障碍。”

Gemini 的双化学架构包含两种使用不同电池化学成分的不同电池类型。磷酸铁锂 (LFP) 电池为电机提供动力,可满足 99% 的日常出行需求,续航里程为 150 英里(241.4 公里)。对于长途公路旅行,Gemini 使用高能量密度无阳极电池在 150 英里(241.4 公里)后为 LFP 电池充电。无阳极电池通过 ONE 专有的高效 DC-DC 转换器传输电力,可额外提供 450 英里(724.2 公里)的续航里程。通过 DC-DC 转换器,两块电池协同工作,一次充电可行驶超过 600 英里(965.6 公里)。Gemini 是续航里程最长的电动汽车电池组,适合车辆中典型的 300-400 升可用空间进行储能。

除了扩大续航里程外,ONE 的 Gemini 技术还可将锂的使用量减少高达 20%,石墨的使用量减少 60%,并最大限度地减少镍和钴的使用。为此,ONE 正在创造一种更可持续的能源存储技术,可以显着减少对环境的影响和成本。

宝马集团高压存储新技术主管 Jürgen Hildinger 表示:“配备 Gemini 的 BMW iX 所实现的 600 多英里里程令人印象深刻。” “我们很享受与 ONE 团队合作,并期待共同采取下一步行动。”

去年,ONE与宝马集团签署协议,将Gemini电池技术融入BMW iX全电动运动型多功能车中。BMW i Ventures 是该汽车制造商位于硅谷的风险投资部门,也是 ONE 的投资者。

现在,ONE已经成功展示了Gemini技术,该公司将专注于进一步完善该系统,为商业化做好准备。其中包括提高直流-直流转换器的效率、开发增强的控制算法以优化增程电池的使用以及进行进一步的电池验证和电池开发。

所有这些步骤都是为了进一步改善产品范围,并为完整生产计划的 A 样品开发做好准备。