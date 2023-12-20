随着时间的指针转向二十一世纪的第三个十年，现在，篮球早已不再仅仅只是一项体育运动。

根据一份调研报告指出，到2030年，全球篮球市场（含篮球装备、篮球赛事、篮球媒体及传播等方面）的潜在规模有望从今年的93亿美元增长至151亿美元，实现7.1%的复合年增长率。

当然，从更具体层面来看，篮球产业所呈现的这种发展速度也离不开其受众规模的扩大。以我国为例，根据中国篮协此前发布的《中国篮球运动发展报告》显示，中国篮球人口已达近1.25亿。并且另有数据指出，如果以泛篮球球迷的范畴来界定，我国篮球粉丝数量将达近5亿之多。

在这样的背景下，无论是篮球运动自身日益提升的凝聚属性还是其正在展示出的与潮玩、科技、文化等元素及领域的跨界融汇潜力，面对其愈发辽阔的辐射边界，它所为外界带来的想象空间也在随之变得愈发宽广。而从这一点出发，这项以体育为起点的运动显然也有了更多承载和挑战。

区域性职业篮球赛事Rising East Asia League（Realeague）创始人兼首席执行官李锦天（Jay Li Jintian）向记者指出，就东亚地区而言，得益于其庞大人口基数所催生的粉丝规模，这一地区所蕴含的篮球市场潜力也是一种足够可观的水平，比如大中华地区目前是NBA赛事最大的海外市场。不过，相比于它在全球范围内所呈现出的体量规模，在美洲或者欧洲这样的老牌成熟市场面前，它的竞争力就显得相对落后了一些。

在李锦天看来，这会是一种“不那么对等”的局面——考虑到东亚地区在篮球领域的“优质土壤”，未来，这里应该诞生并且输送出更多“姚明”、“易建联”这样的国际化篮球明星，在把更多精彩篮球内容呈现给世界的同时、让东亚篮球在全球舞台中获得更多关注。而这也正是他和Realeague所在投身的事业。

据介绍，总部位于中国香港的Realeague是一个专注于东亚地区下一代篮球爱好者的创新体育娱乐品牌。在于近期获得了由AEF大湾区基金（由Gobi Partners GBA管理）提供的种子轮融资后，目前，Realeague正计划推出一项全新的泛区域比赛。李锦天表示，届时，该赛事将得到来自中国大陆、日本、韩国、中国香港、中国澳门、中国台湾和蒙古的顶级俱乐部的参与。

作为这一全新篮球赛事交流平台的定位，李锦天告诉记者，首先，Realeague会是一个非常酷的品牌——这不仅仅在于其自身包含名称、Logo等在内的品牌设计，更体现在了Realeague所重点关注的受众群体“下一代篮球爱好者”方面。他指出，“我们最开始设计Logo的时候，就希望它能有一些潮牌的元素。但我们也觉得，下一代篮球球迷起初一定是喜欢篮球的，是被它的纯粹或者周边相关的流行文化、而不仅仅是比赛和运动本身所吸引···前者会涉及到音乐、潮玩、球鞋、涉及到方方面面的穿搭，但这些也都是‘篮球’。它们使这项运动变得独特，而这也是篮球和其他球类运动的区别——它可以是流行文化的展示平台。”

另一方面，李锦天强调，Realeague也会是一个面向未来篮球爱好者的品牌，“就是说，我们希望基于亚洲和国际的现有篮球赛事和产品offering，提出一个更好的品牌——它具备科技和国际的属性，也能带来一定的创新性。比如NBA，它是全球最好的篮球联赛，但同时NBA本身也是一个品牌。这两件事是相辅相成的，而这也是Realeague的目标···我们想把它打造成一个很好很酷的篮球品牌，并且也会有好的内容进行支撑。”

他也进一步指出，Realeague希望打造的是东亚地区的国际性赛事——这个赛事一定是顶级的，参与球队和俱乐部也一定是这个区域中最有影响力的。而既然Realeague是在组建一个国际交流平台，那这个平台中很重要的一点就是，能够解决大家的现有问题。

“我们的服务的对象一方面是球迷，另一方面是这个亚洲地区中职业篮球的从业者。同时，我们也会服务于更高水平的赛事。不管是国际赛事还是NBA，我们希望，既然亚洲是一个这么大的篮球市场，如果东亚的篮球水平越来越高，它也可以给全世界更高级别的平台输送更多更好的人才，并且这个区域里的国家队也会有更好的成绩、这个地区的篮球影响力和水平也会提升，这对大家都是有好处的。所以，我们希望可以成为这中间的一环——下面一环是各个国家自己的比赛赛事，我们做的则是东亚或者是亚洲地区的比赛，而后面会是更加国际化的赛事。Realeague想要在这个环节中成为一个承上启下、面对未来的、很酷的品牌。”

回到东亚地区的篮球领域本身。随着该地区中篮球受关注程度的逐渐提升，目前，这一体育运动的产业化趋势也在不断加强。也或者用李锦天的话来说就是：这里正在变得“越来越热闹”，其中的“不确定性也越来越高”——体现在赛事方面，在各个国家篮球水平都有在提升的情况下，每场比赛也就变得更有悬念。接下来，在他看来，在东亚，人们对篮球的兴趣也会越来越多、会有更多的孩子来打篮球、并且也会有更多更好的赛事让这个区域中的交流变得更加频繁。那么从这一点来看，“Realeague希望能够很好地去填补其中的一些空白。”

谈及下一步发展，李锦天透露，在完成本次的新融资后，现阶段，Realeague的一大主要任务是组建团队，因为Realeague想做的事情是跨区域的，并且也是高水平呈现的，所以肯定需要一流的团队来做这件事。同时，得益于大湾区以及东亚地区所蕴含的深厚的科技创投氛围，Realeague也非常欢迎和科技应用展开结合、同科技从业者和创业人士进行深度交流、让Realeague成为“科技改变生活”的展示舞台。

而从未来角度来看，他也进一步强调道，首先，Realeague定位是服务，为这个区域中的球迷、球队、联赛提供服务，让大家有更多交流的机会和更好的产品。之后，Realeague也一定会成为一个为大家非常认可的具有商业价值的、面向未来的篮球品牌。但想要做到这些，这其中也要有能够让大家互相信任的伙伴关系。

“所以，我觉得，希望花接下来的时间去构建出这样的一个圈子，让大家互相信任、互相因为对篮球的热爱而聚集，然后再在赛场上争夺荣誉、在场下和大家一起互动。我相信，如果有这一天的出现，东亚的篮球也一定会成为世界上越来越强、并且越来越不可忽视的一股新力量。”