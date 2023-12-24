科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2023.12.18-2023.12.24）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

随着2023年的时间刻度即将走向尾声，回顾这段说长不长说短不短的时期，我们似乎很难用某一个或者某几个词语来概括东南亚科创领域的经历全貌。

一方面是融资寒冬的继续延续。从数据方面来看，看多了2021年的雨后春笋，东南亚创投领域今年65%的融资同比降幅使得它比前两年显得相对沉寂了许多，而这从其中的诸国层面来看也是如此——无论是印尼越南还是新加坡，融资动向减少、独角兽热潮的降温、甚至更加收紧的企业用工策略近乎平等的发生在了各个东南亚国家之中。

然而，从另一方面来看，如果我们把目光转向电动汽车领域，不难发现，不仅仅是本周宣称将在印尼展开制造的四家中国EV企业，在东南亚，从各国造车产业链的日益落地再到海外新能源车的积极引进，这一领域的动向比往年活跃了许多。当然，尽管它与前文提及的“融资寒冬”之间无法进行直接对比，但东南亚却也至少在电动汽车领域让外界看到了它的决心，而这种决心也体现在包括旅游业复苏（如东南亚各国以及东南亚与外界的跨境支付联动）等在内的更多方面之中。

在今年早些时候的一期SEA Now内容中，笔者曾引用了一位当地投资人士的观点“慢跑”来表达对东南亚在22年的“蓄势待发”之后的一种期待——现在，我们似乎还是很难回答当时提出的“东南亚创投领域会变得比上年更好么”问题，但在笔者看来，回顾过去一年，东南亚的这段“坎坷”历程却也仍在继续向前。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

2023年第三季度，较为健康的库存水平使得东南亚地区智能手机市场跌幅有所缓和：根据Canalys发布的数据，由于宏观经济环境的影响，2023年第三季度，东南亚地区智能手机市场下滑4%至2300万部。不过跌幅已收窄至个位数。随着智能手机厂商改善其库存水平和提升渠道活动，市场正逐步回升。厂商正采取高调的发布活动，努力提升品牌形象，吸引市场关注。

领克汽车正式进驻越南市场：首家领克空间于河内开业，三款车型开售：领克日前宣布正式进驻越南市场，越南首家领克空间于河内开业，并将开售领克 09、领克 05 和领克 01 三款车型。领克在胡志明市的门店将于 2024 年 1 月开业。2024 年，领克还将加速拓展菲律宾和中亚等市场。自 2021 年 11 月以来，领克已成功进入科威特、以色列、沙特、阿曼等中东国家市场，开设了 5 家领克中心、2 家领克空间。

因保安系统存在漏洞，“东南亚闲鱼”Carousell 泄露超 32 万香港地区用户资料：据香港 01报道，香港地区个人资料私隐专员公署今天发表了两份调查报告，在其中一份报告中，被业界称为“东南亚版闲鱼”的网上买卖平台 Carousell用户个人资料遭到未获许可的撷取，导致全球 260 万名 Carousell 的个人资料泄露，这其中包括超过 32 万名香港地区用户的个人资料。私隐专员公署就此事进行调查，Carousell 此前已经向该署通报资料外泄事故：一个网上论坛声称“可出售 260 万名 Carousell 用户的个人资料”，这其中包括 32.4 万个香港地区的账号个人资料。Carousell 方面表示，这起事故源于去年 1 月系统迁移过程中出现的一个保安漏洞。

消息称已有四家中国EV制造商将在印尼展开生产制造：据外媒援引一位印尼官员的发言表示，在其近期的会面事宜中，已有四家中国电动汽车制造商表示准备在印尼展开生产制造工作。据悉，在这四家制造商中，该官员仅透露了其中一家的名称——该制造商为五菱。他表示，已向四家制造商传达了印尼总统设定的到2030年实现60万辆电动汽车的目标，而这些企业也表示愿意遵守印尼法规，而这包括在当地采购40%的零部件的规定。

VinFast和丸红就EV电池二次利用展开合作：据悉，越南新能源车企VinFast已于近期宣布，将同日本大型综合商社丸红株式会社（Marubeni Corporation）展开合作，以探索电动汽车（EV）电池二次利用的机会以及建立循环经济模式的潜力。

两家公司在一份声明中表示，双方已正式签署了一份谅解备忘录。其中，VinFast和丸红将合作研究和制造使用回收电动汽车电池的电池储能系统（BESS）——VinFast提供废旧电动汽车电池，而丸红将进行可行性评估、技术咨询和BESS部署。此外，两家公司还将密切合作推动电动汽车电池回收领域的商机，以建立循环经济模式。

投融资

孕期监控平台Biorithm获得350万美元融资：Biorithm是一家专注于孕妇群体的、从新加坡南洋理工大学分拆出的初创公司，在新加坡和波士顿均设有总部。据介绍，Biorithm主要致力于通过其名为“Femom”的远程孕期监控解决方案（含临床级胎儿监护仪、配套移动应用、POC联动、医生端管理服务）帮助处于孕妇群体监控母婴体征状态，从而避免相应的妊娠并发症。

中小企业供应链融资平台Validus获得2000万美元投资：Validus成立于2015年，主要通过其一站式金融解决方案为东南亚地区的中小企业（SME）提供融资借贷服务，服务覆盖印尼、新加坡、泰国以及越南。

据介绍，自成立以来，Validus已向该地区的企业发放了超30亿美元规模的贷款。此外，Validus也表示，面对现阶段的东南亚挑战重重的宏观背景，公司已久呈现出了正向发展趋势，公司收入在今年增加了50%，并且亏损也减少了40%。

访谈

对话Realeague李锦天：用一项面向未来的赛事，让篮球因热爱而聚集：区域性职业篮球赛事Rising East Asia League（Realeague）创始人兼首席执行官李锦天（Jay Li Jintian）向记者指出，就东亚地区而言，得益于其庞大人口基数所催生的粉丝规模，这一地区所蕴含的篮球市场潜力也是一种足够可观的水平，比如大中华地区目前是NBA赛事最大的海外市场。不过，相比于它在全球范围内所呈现出的体量规模，在美洲或者欧洲这样的老牌成熟市场面前，它的竞争力就显得相对落后了一些。

在李锦天看来，这会是一种“不那么对等”的局面——考虑到东亚地区在篮球领域的“优质土壤”，未来，这里应该诞生并且输送出更多“姚明”、“易建联”这样的国际化篮球明星，在把更多精彩篮球内容呈现给世界的同时、让东亚篮球在全球舞台中获得更多关注。而这也正是他和Realeague所在投身的事业。

活动

线下活动预告｜《出海时刻》杭州论坛第二期开启报名，解码中国企业海外人才本土化战略！：12月28日，由动点科技主办，杭州拱墅国投产业发展有限公司以及IntelliPro作为合作伙伴的《出海时刻》杭州论坛第二期将在杭州市拱墅区国投大厦盛大举行。届时，中国成功出海企业代表及商会代表将汇聚一堂，针对海外团队搭建痛点，与到场嘉宾及观众解码中国企业海外人才本土化战略，并分享关于中国企业出海的经验、机遇与挑战。我们诚挚邀请有兴趣的出海企业/机构代表、行业专家报名参与，共同探讨在不同国家和地区的本土化挑战，了解最新的行业趋势和政策动向。

扬帆未来，微软加速器2023出海专场上海站活动完美收官：随着微软加速器出海专场北京站和深圳站两场线下活动的成功举办，12月15日，由微软加速器主办、动点科技承办的微软加速器出海专场上海站活动也在上海市微软加速器中圆满落下帷幕。

作为本年度的第三场专场活动，本次上海站同样迎来了众多出海领域前沿探索者的积极参与。同时，来自微软、出海领军企业、投资机构、科技创新企业、海外政府机构的专业人士也再次围绕企业出海过程中的技术应用、营销策略、市场落地、生态建设等方面的痛点展开了深刻解读及精彩分享，为企业走向更加广阔的海外市场带来了更多启发。

AppsFlyer：直面2024，移动营销领域如何在变化中获得持续增长：日前，在由微软加速器主办、动点科技承办的微软加速器出海专场上海站活动中，通过 《在变化中获得持续增长：2024 移动营销出海洞察》这一主题演讲，AppsFlyer大中华区高级市场营销总监Susie Ma为在场嘉宾分享了在经历了更加剧变的2023年之后，移动营销领域将会在接下来何去何从的洞察与感悟。