根据此前公告,腾讯旗下直播 + 短视频 + 交友社交平台——NOW 直播将于今日(12 月 27 日)11 时全面停止运营并下架。

根据“NOW 直播停运公告”,停止运营原因为“业务调整”。12 月 5 日起,NOW 直播停止新用户注册、网页端停止运营,12 月 11 日平台 NOW 红包活动及 NOW 直播活跃任务活动下线,12 月 26 日用户将无法继续使用 NOW 直播产品服务等。针对用户账户内余额,腾讯提供资产迁移方案或退款方案。

腾讯 NOW 直播于 2016 年上线,如今已运营 7 年多。腾讯 NOW 直播聚焦“泛娱乐秀场直播”,即广泛关注于秀场、娱乐、才艺等多种综合内容。为了做大 NOW 直播,腾讯倾注了大量的资源扶持。2017 年,腾讯 NOW 直播在北京召开年度战略发布会,计划投入二十亿(包含十亿元专项资金和价值十亿的腾讯资源),助力优质原创内容的创作,并对其生产者进行奖励。

在腾讯大力度扶持下,NOW 直播的 DAU 短期内曾一度超过映客直播、虎牙直播等竞争对手。可惜的是,NOW 直播最后并没有跑出来。直到 2023 年 10 月,腾讯 NOW 直播 App 还进行过更新。