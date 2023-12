据咨询机构Mordor Intelligence的一份报告显示,现阶段,云计算的采用率正不断刷新纪录。作为体现,亚太地区有望成为该领域未来几年增长最快的市场。

当然,尽管在市场上占据了主导地位几家美国巨头云服务商,如AWS、IBM Cloud、Google Cloud Platform、Microsoft Azure等。它们正在向企业承诺,将会提供简单、经济的解决方案。但实际情况却是,在东南亚,该地区企业为云服务支付的费用会远远高于美国企业。

对一些最受欢迎的云服务提供商的定价方案的分析表明,与美国同行相比,东南亚企业为云服务支付的费用要相对高出20%到40%。这意味着,如果你在经营一家印尼中型企业,而你的亲友在美国营着一家类似的企业,后者默认支付的费用比你平均会少上30%。

造成这种局面的原因一方面是不平等的定价策略。通常,美国云服务商会采用不那么透明的定价结构,并收取隐藏费用和附加费用,这使得东南亚企业难以准确比价。因此,由于缺乏透明度,这些云服务商可以随意抬价而不必担心竞争。

缺乏本地竞争和品牌溢价是另外两个因素。不难发现,与欧洲和北美等发达市场相比,东南亚缺乏强大的本地云生态。所以在定价方面,来自前者地区的的供应商也就有了更多的话语权。品牌溢价则会主要表现为这些供应商的声誉和品牌认知度,而这也会为其服务带来了一定的“增值”。

在这些因素的影响下,根据统计,东南亚企业每年为云服务支付的费用较美国同行要高上100万美元。这样的结果就是,企业需要把这些“额外支出”从包括产品创新或者员工福利等方面的其他业务投资中转移出来。

此外,对于这些巨头来说,涨价也是一件常见的事情,并且尤其是对国际数据中心而言——比如IBM近期就表示将在明年把价格上调24%。但这种上调往往会体现在国际数据中心之中,面对其美国本地客户的价格则不受影响。

综上,对于东南亚本土企业来说,从长远来看,其云服务的采用和运营策略的成本将继续越来越高。从这一点出发,对于那些确信自己需要寻找替代方案的企业来说,这个问题就显得更为严峻。这个答案应该包括巨头服务商所能提供所有优点,并能为这些巨头不擅长的地方提供出更好的解决方案。

基于开源技术的云解决方案是一个很有前途的选择,它主要具有以下几个优势:

成本效益高: 这些解决方案建立在免费的开源基础之上,因此与专有解决方案相比,其成本效益要高上许多。

一些人士可能会从复杂性和可靠性等方面对开源解决方案表示担忧。诚然,这些质疑之声是完全合理的。但只要能够选择到合适的供应商,降低云计算部署和运行的复杂性,这些顾虑往往也能迎刃而解。

在笔者看来,企业可以在选择开源云提供商时考虑以下几个方面:

公司的经验和案例: 潜在的提供商应在业内有成功的业绩和良好的声誉。

确保所选择的供应商在自身企业所在地区能够拥有数据中心——不一定是附近,但至少要在东南亚地区。 透明的定价政策: 仔细检查潜在供应商是否有任何隐藏成本和费用。有些供应商可能会收取咨询服务费用,有些则会收取服务器超额配置或知识转让费用。这些额外费用可能会大大增加企业的支出。

最后,不难预料,云计算的应用接下来将在东南亚迅速增长,但超算方案的相关成本和风险也随之带来了巨大挑战。在这种情况下,基于开源的云计算解决方案可以成为应对这些挑战的关键,并使东南亚企业能够充分利用这种前沿技术的潜力。

注:本文作者Dr. Kenneth Tan为云服务商Sardina Systems执行董事。原文《SOUTHEAST ASIAN COMPANIES ARE MASSIVELY OVERPAYING FOR CLOUD SERVICES: WHY, AND WHAT CAN BE DONE ABOUT IT?》授权发布于动点国际,经整理编译后发布。