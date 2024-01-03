CES 2024 是全球最大的消费技术贸易展之一，将于 1 月 9 日至 12 日在拉斯维加斯举行。CES 仍被许多人所熟知，即消费电子展，但它已成为范围更广的技术展。对于科技公司来说，这是一个巨大的机会，可以让自己成为关键创新者站上舞台，借此产生重大影响，并为未来时间定下基调。

该活动战略性地安排在今年的第一周，让公司能够在假期结束后展示他们的最新技术。今年的阵容告诉我们，从电动汽车到消费技术创新，都将展出新品，过去一年的热门话题人工智能也受到关注。 本篇做了一个CES 2024的前瞻，让我们抢先一步窥见热点，当然最终的展会内容将更加多样，动点科技会继续保持关注。

本田在 CES 2024 上推出 Pointy 新电动汽车

本田的电动汽车战略将在 2024 年消费电子展 (CES) 上变得更加清晰，届时本田将推出一款面向全球市场的新型电动汽车。与它展示的其他概念一样，第一张预告图似乎展示了一款非常引人注目的车辆，具有经典的楔形形状。

虽然我们还不知道这款新电动本田将被称为什么，但预告照片显示，它可能会遵循 2021 年在中国推出的 E:N电动本田概念车系列的设计语言。由直线和线条定义。锐利的折痕，该系列标志着 70 年代和 80 年代折纸设计美学的大胆回归。

VinFast 将在 CES 上推出微型 VF 3 EV 和神秘概念车

VinFast 将于 1 月在拉斯维加斯举行的 CES 2024 活动上推出入门级 VF 3 SUV 以及新概念车。VinFast 尚未提供有关也将出席此次活动的“最新电动汽车概念”的任何信息。VinFast 全球销售和营销副首席执行官 Tran Mai Hoa 表示：“ CES是技术领域极具影响力的消费技术展览会，尤其是在电动汽车行业。” “我们参加 CES 2024 证实了我们对塑造可持续交通未来的坚定承诺，我们很高兴能够展示突破性创新，这些创新将进一步推动我们实现这一雄心勃勃的目标。”

现代摩比斯将重返 CES，带来大量汽车产品

现代摩比斯的亮点是 Mobion 概念，它显然是基于Ioniq 5的，并具有独特的设计。该公司对细节保密，但确认它将配备 e-Corner 系统，使所有四个轮子都能转动 90 度。这使得车辆几乎可以向任何方向行驶。我们还可以一睹“互动照明”单元的风采。人们对它们知之甚少，但它们显然具有“滑动”动作。

除了概念之外，该公司还将展示世界上第一个车载可卷曲显示器。它将加入一个透明显示器，该显示器“采用全息光学元件技术”。该公司没有透露太多细节，但指出显示器的透明特性创造了一种空间感和开放感。

在电动汽车方面，该公司将展示大功率集成充电控制单元。它的额定功率为 22 kW，这可以将配备更传统 11 kW ICCU 的电动汽车的充电时间缩短一半。该公司还表示，它的设计考虑了车辆到电网技术。现代摩比斯总共将展示 20 项可立即量产的新型移动技术。该公司还指出，他们希望通过在CES上强调其“技术能力和产品质量”来实现客户群多元化并增加销售额。

LG 在 CES 上带来可滑动和可折叠的汽车显示器

LG Display 宣布计划在CES上推出下一代显示器，致力于汽车“屏幕化” 。该公司对细节保密，但表示我们可以期待“可滑动和可折叠的 OLED 安装在座椅后部，可以隐藏或扩展以供按需使用。” 该公司还发布了几张图片，显示后座娱乐系统的屏幕在不使用时似乎会缩进天花板。

内部模型还配备了一个巨大的独立显示器，它将数字仪表板与信息娱乐系统结合在一起。我们还可以看到一个较低的显示器以及一个似乎是为后座乘客安装的控制台显示器。虽然 LG 对具体细节讳莫如深，但该公司将展示一款先进的薄型 OLED，“利用玻璃基板以更具竞争力的价格提供汽车 OLED 的核心优势。” 还有低温多晶硅技术，可实现更大、更高分辨率的液晶显示器。

LG 并不是唯一一家拥有可滑动屏幕的公司，但大趋势是前排乘客显示屏。许多新的和即将推出的车型都配备了这些功能，包括奥迪 Q6 e-tron、保时捷卡宴和 Ram 1500 Rev。

NVIDIA 预告 CES 2024 RTX 40 Super 发布会内容

NVIDIA 已开始预告其即将推出的 RTX 4000 系列独立 GPU，预计将于1 月 8 日在 2024 年 CES 上亮相。如果早期信息可信，这家科技巨头可能会推出三款新的超级 GPU：RTX 4080 Super、4070 Ti Super 和 4070 Super。该公司大约一小时前更新了 NVIDIA GeForce 官方 Facebook 页面上的封面照片，开始进行炒作。

NVIDIA在 20 系列中引入了“Super”品牌，增加了现有 SKU 的 CUDA 核心数量和 VRAM 数量（部分）。这是一次中期更新，而不是架构升级，但尽管如此，事实证明，新的 GPU 在游戏玩家中很受欢迎。

三星在 CES 2024 上推出新 OLED 型号阵容

三星宣布推出新款 Odyssey OLED 游戏显示器，该显示器将于下周在拉斯维加斯举行的CES 2024上首次亮相。全新 OLED 型号可满足游戏玩家对显示器的性能和视觉清晰度的需求，其中包括 Odyssey OLED G9（型号名称：G95SD）、Odyssey OLED G8（型号名称：G80SD）和 Odyssey OLED G6（型号名称：G60SD） 。

Odyssey OLED G9是一款49英寸曲面超宽游戏显示器，具有DQHD（5,120×1,440）分辨率和32:9宽高比等升级功能。Odyssey OLED G8 是首款平面 32 英寸三星 OLED 游戏显示器，具有 4K UHD (3,840×2,160) 分辨率和 16:9 宽高比。两款显示器均具有 240Hz 刷新率和 0.03ms GTG 响应时间。Odyssey OLED G6 是一款 27 英寸 QHD (2,560×1,440) 显示器，支持 16:9 宽高比、360Hz 刷新率和 0.03ms GTG 响应时间。所有三款新型号均采用 OLED Glare-Free 技术，可最大限度地减少光反射，无需额外设备即可增强观看体验，因此用户几乎可以在任何照明环境下以一致的亮度和色彩玩游戏。

LG 2024 年 OLED 电视系列加入了 AI 芯片

LG的新款 QNED 电视和配套的一系列新型条形音箱已经在 CES 前亮相，现在转向重头戏——2024 年 OLED 电视系列。LG Signature OLED M4 和 OLED G4 现在配备 α 11（发音为“alpha 11”）处理器，LG 表示图形性能将提高 70%，处理速度将提高 30%。LG 也将其称为“α 11 AI”处理器，因为如今人工智能必须包含在所有事物中。除了让你的 OLED 电视不仅仅是客厅里的一个大的黑色矩形之外，所有的处理都是为了让画面变得更好。在这个流媒体视频过度压缩的时代，这一点不值得忽视，尤其是在直播、线性电视方面。

LG 表示，它可以逐个像素地完成所有这些工作。不仅仅是查看图片的整体，也不是屏幕上有限数量的区域，而是查看每一个点，“利用精确的像素级图像分析来有效地锐化可能显得模糊的对象和背景。” 谁不想要这样呢？巧妙的人工智能处理器通过分析最能传达电影制作人和内容创作者想要表达的情绪和情感元素的常用色调来熟练地提炼颜色。

人工智能驱动的产品将更加多样化

韩国主要科技巨头三星电子和 LG 电子正准备展示更多的人工智能家电。三星的产品旨在通过人工智能技术提供更多便利，从而改善消费者的生活方式。消息称三星将推出一款人工智能驱动的机器人厨师，这是一款未来派的厨房伴侣，据说可以根据你的饮食喜好制作个性化的饭菜。

亚马逊宣布将参加 CES，有关 Alexa 即将推出的新功能的令人兴奋的消息也在流传。据猜测，亚马逊将展示一项尖端功能，使用户能够使用自然语言与多个智能设备无缝交互。想象一下，仅用您的声音即可轻松控制您的整个家，从灯光、音乐到电器。

2024 年，“AI PC”一词越来越受到重视，它描述的是配备英特尔和 AMD 等芯片制造商的神经处理单元 (NPU) 的计算机。AMD 还将在即将举行的活动中推出其尖端的人工智能游戏处理器。下一代处理器有望提供超逼真的图形和身临其境的游戏体验，突破现实与虚拟世界之间的界限。

在首席执行官 Pat Gelsinger 的 CES 主题演讲中，英特尔将以“AI Everywhere”为主题重点强调 Meteor Lake 的 AI 功能。随着芯片制造商转向移动设计并专注于 GPU 来改进游戏和创意任务，NPU 成为一种重要工具，可能通过提供更多电量和电池寿命来改变计算机的使用，特别是对于超便携式设备。