据安永于近日发布的一份报告显示，2023年期间，东盟地区的IPO募资规模较上年的69亿美元同比下降了20%，降至56亿美元。

不过，报告也指出，从数量上来看，该地区的IPO交易有所提升，从22年的152起增加到了157起，呈现出3%的增幅。

具体而言，报告称，过去的一年中，东盟地区IPO最为活跃的国家为印尼（79起/36亿美元筹资），其次分别为泰国和马来西亚，分别为37起IPO/11 亿美元以及32起/8.01亿美元——报告表示，同过去五年的平均水平相比，这三个国家的IPO数量均有所提升。

另一方面，新加坡和菲律宾分别迎来了6起和3起IPO，其筹集资金分别为3500万美元和7500万美元。

安永相关负责人表示，目前，东盟地区的IPO平均交易规模呈现出了下降趋势。对资本基础良好的企业来说，它们可能会等到估值提升后才去选择这一策略。此外，如果现阶段的IPO企业能够展现出相对现实的定价和强劲的IPO后表现，一些拥有优秀治理能力和清晰股权脉络的企业也或许会因此受到激励而去选择启动IPO。

不过，从更大的背景层面来看，对东南亚资本市场的参与者们来说，过去的这一年显得相对沉寂了许多——据Tracxn此前发布的一份报告显示，在截至23年12月5日的全年时间内，东南亚科技行业获得的融资总额仅为43亿美元，较上年同期的124亿美元呈现出65%的降幅。基于这种表现，Tracxn在报告中表示，目前，同其他主要国家一样，东南亚也正在继续面临融资寒冬的影响。