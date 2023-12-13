据Tracxn日前发布的一份报告显示，在截至今年12月5日的全年时间内，东南亚科技行业获得的融资总额仅为43亿美元，较上年同期的124亿美元呈现出65%的降幅。基于这种表现，Tracxn在报告中表示，目前，同其他主要国家一样，东南亚也正在继续面临融资寒冬的影响。

作为背景，根据此前Tracxn发布的报告，今年上半年期间，东南亚科技初创公司的融资总额从上年同期的80亿美元下降至23亿美元，降幅达71%。

回到本次正题。具体而言，在初创公司的所处阶段上，流向早期阶段公司的融资规模降福最大，较22年同期的60亿美元减少了67%，仅达到19亿美元。其次为后期融资，该数字同为19亿美元，较上年的54亿美元呈现出54%的降幅。种子期融资的降幅则为54%，从去年的11.4亿美元下降至了5.46亿美元。

另一方面，体现在行业领域层面，金融科技、企业应用、零售这三大领域为东南亚今年融资表现最好的行业领域。

其中，金融科技行业在今年的融资规模为20亿美元（较上年同期减少65%）。Tracxn称，之所以该行业能够继续名列前矛是因为当前，面对东南亚地区内普遍存在的银行服务不足的群体，金融科技初创公司所能提供的服务依然至关重要。并且随着此前疫情的推动，东南亚各国政府也在随之积极推进数字交易的发展。

东南亚企业应用和零售行业在今年所获得的融资规模份卑微10亿美元和7亿美元，并各自较上年同期呈现出了78%和85%的降幅。

此外，报告也指出，在今年的上述期间，东南亚地区达到1亿规模以上的单笔融资一共只有10起。作为对比，该数字在去年时为28起。报告进一步表示，同期，东南亚企业之间的收购数量为61起，较上年的88起下降30%。不过在IPO方面，东南亚今年的也呈现出了一定的提升，从去年的5起增加到了10起。

而从流向城市上来看，新加坡、雅加达、万隆为该区域的三大主要融资流向地。其中新加坡为23亿美元，雅加达和万隆分别为14.4亿美元和3.04亿美元。

展望未来，Tracxn表示，通货膨胀的继续加剧为东南亚地区带来了挑战，但外界对该地区的长期增长仍持相当乐观的态度——因为该地区拥有一个主要由年轻群体组成的庞大消费群，而他们也正倾向于非传统金融和商业系统，这些将为投资者和企业家提供一个尚未充分开发的巨大市场。

值得一提的是，Tracxn也在不久前发布了一份关于东南亚地区今年三季度的融资报告。报告称，在此期间，东南亚科技初创公司所获得的融资规模环比下降了74%，仅达到8.35亿美元。而基于这一数字，Tracxn在当时强调，该数字为东南亚地区五年来最低的一个季度。