作为亚洲最具影响力的科技创新交流平台,BEYOND Expo 不断推动消费领域的跨界融合及积极发展,BEYOND Expo 目前已经成功举办三届,在前三届的消费科技峰会中,组委会荣幸邀请到了一系列备受瞩目的嘉宾,其中包括粤港澳大湾区数字经济研究院创院理事长、美国工程院外籍院士沈向洋;⼩鹏汽⻋副董事长兼总裁顾宏地;NOTHING 创始人裴宇;Animoca Brands 联合创始人兼主席 Yat Siu; Indiegogo 首席执行官 Becky Center; Unity大中华区总裁张俊波等行业领军人物齐聚一堂,分享了他们在各自领域的深刻见解和宝贵经验,共探科技发展创新之径!

BEYOND 2024 将以“Embracing the Uncertainties 拥抱未知”为主题和大家在线下见面,将于 2024 年5月22日-25日在澳门举办!BEYOND 2024 将围绕BEYOND三大子品牌:可持续发展、生命科学、消费科技,开展三大主题峰会,遍邀全球科技创新领军人物、知名专家、企业家、国际组织机构代表齐聚一堂,聚焦当下行业热门话题,探讨前沿产业发展趋势、挑战与机遇。

目前,BEYOND Expo在全球范围内招募消费科技领域演讲嘉宾。我们诚挚邀请该领域全球顶尖科技领袖、行业专家和创新创业家加入BEYOND Expo 2024 消费科技峰会,预设置以下演讲主题方向(包括但不限于):机器人技术、芯片与半导体、AI、Web 3技术在以下领域的应用:

● 出行科技:⾃动驾驶技术、载⼈⻜⾏器/⽆⼈机、新能源汽⻋、“最后⼀公⾥”解决⽅案、⻋载技术;

● 智慧家居和地产科技:智能家电、控制技术/解决⽅案、宠物科技、VR/AR;

● 个人设备:智能移动设备、个⼈电脑、VR/AR、可穿戴设备;

● 时尚科技:新零售、可替代材料/新材料;

● 金融科技:移动⽀付、区块链/NFT、数字⾦融服务;

● 运动和娱乐科技:居家健⾝系统/应⽤、⽣活⽅式科技、智能体育平台、游戏科技、视听科技。

希望为各行各业带来更多创新解决方案,助力数字化转型和智能化升级,共同探讨科技创新与产业布局的新思路,共话科技创新“风向标”。

BEYOND 组委会将为演讲嘉宾提供一个国际化舞台,您分享的独特见解将为全球观众提供前沿信息和洞见,引发新的行业思路和理念;同时您将有机会与全球的顶尖科技企业、创新创业者和学术界精英深入交流,激发思考、碰撞火花、共享洞见,推动科技与产业的融合发展,促使全球科技产业走向更加璀璨的未来。

往届嘉宾回顾

回顾往届,BEYOND Expo秉持着追求卓越与创新的理念,每届都汇聚全球的顶尖专家学者、商业领袖、行业领军人物在此交流互鉴。他们不仅仅是信息的传递者,更是思想的引领者;他们分享的不仅仅是科技理念,更是引发产业变革的智慧火花。再过往几届中,嘉宾们围绕“⾦融科技、⼈⼯智能、无人驾驶、机器人与智能机器、智慧生活、半导体芯片、创新零售、投资 Web3、NFT、虚拟现实、GameFi,SocialFi 、元宇宙以及元宇宙中的硬件机会等热门行业话题展开讨论,分享全球各行业技术创新及企业优秀实践案例,促进前沿科技在需求层面的落地。

我们期待更多行业翘楚和创新者加入我们的行列,如果您对BEYOND Expo 或峰会话题感兴趣,想要在国际科技交流平台中崭露头角或是在科技创新领域分享真知灼见,BEYOND Expo 2024舞台就是为您量身打造!扫描下方二维码或点击“阅读原文”,提交您的资料及简述演讲内容,与全球顶尖的科技企业家、商业领袖、投资人共襄盛举,共创未来。

我们将认真阅读和评审您提交的所有的材料,尽快给您回复!

BEYOND Expo 2024 期待您的精彩分享!让我们携手并进,共同探讨科技与未来生活的无限可能性,共同打造一个更加智能、便捷和可持续的未来!

其他合作,联系我们!

商务合作:[email protected]

媒体合作:[email protected]

活动咨询:[email protected]