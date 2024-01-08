根据Canalys发布的报告，全球可穿戴腕带设备分析预测数据显示，2023年该品类的总销量为1.86亿台，增长2%。而其增长的主要动力是新兴市场（尤其是印度），其基础手表的出货量大幅增长22%。这一增长有效抵消其他两个细分品类的颓势，分别来自智能手表和基础手环9%的下滑。展望未来，可穿戴腕带设备即将迈入更加持续的增长阶段。Canalys预测2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%。全球对智能手表的兴趣回升推动这一积极趋势，预计其出货量将增长17%。

Canalys研究分析师Jack Leathem表示：“基础手表成为2023年的潮流前沿，预计今年该类别的出货量将占可穿戴腕带设备出货量的40%以上。基础手表成功的原因有三：亲民的价格、有吸引力的产品设计以及随之而来的新兴市场需求的飙升。这类设备不但兼顾潮流与技术的平衡，而且价格合理。这些设备兼顾了时尚和科技，而且价格适中，是高价位段智能手表短期实用的替代品，同时也影响了功能较少的基础手环的出货表现。Canalys预计，到2027年，出货量将下降至12%。基础手环‘失宠’的趋势将会持续下去，特别是随着小米和谷歌(Fitbit)等基本手环市场领导者越来越多地将注意力转向更高价位且具有腕表外形的产品上。”

然而，智能手表行业有望在2024年实现反弹，预计出货量将达到8300万部。最初被基本手表或价格亲民的智能手表所吸引的用户，现在开始寻求更多功能。这一趋势在疫情期间购买设备的用户中更为明显。厂商的目标是通过推广高端智能手表来提高出货量，从而增加收入。这些智能手表即将配置改进后的硬件，包括延长的电池寿命以及高端设备可能采用的micro-LED屏幕。增强的功能还包括一些新颖的健身和健康功能，如血压监测和睡眠呼吸暂停检测等。我们预计，当苹果推出下一个十周年纪念系列Apple Watch时，这些功能将成为新的行业标准。尽管美国国际贸易委员会（ITC）近期对苹果手表的禁令，但上一代设备将帮助弥补美国市场的损失。

Canalys研究经理陈秋帆（Cynthia Chen）指出：“在全球范围内，高端智能手表成为新宠的转变将在新兴市场最为明显。预计到2024年，中东的智能手表出货量将增长27%，中东欧的出货量将增长22%。这些地区的用户已经积极的从基础手表升级到智能手表。”

Canalys预计，继Zepp Health和谷歌在2023年做出承诺后，基于云的服务（尤其是生成式AI）将在2024年蓬勃发展。智能手表厂商越来越多地采用AI功能，这预示着增长前景向好。Cynthia表示：“预计，这种将AI功能集成到智能手表中的趋势将为市场增长开辟新的途径。该行业将转向提供更复杂以及AI驱动的服务。其中包括定制建议、个性化健身方案和全面的性能分析，都由能够模仿人类互动的AI功能提供支持。厂商对此持乐观态度，他们认为，此类创新不仅可以鼓励消费者升级设备，还能增加服务带来的收入，提高用户品牌忠诚度并提供有关用户行为的深度数据。”

Cynthia对采用生成式AI所带来的挑战持谨慎态度。随着这项技术的发展，必须解决与数据隐私和AI生成内容（通常称为AI幻觉）的准确性等相关的问题。”

Cynthia还强调更广泛的市场影响，她指出：“我们预计这些硬件和服务升级将在极大程度上影响消费者对智能手表的需求。我们预测，增长将持续到2025年，智能手表类别的份额将从2024年的38%上升到2025年的44%。同时，随着更多高端智能手表进入市场，Canalys预计该品类的总出货量将大幅提高。”

可穿戴腕带设备细分品类定义

基础手环：屏幕尺寸小于1.6英寸的腕带设备。设备未配备操作系统和应用程序。基础手表：屏幕尺寸小于1.6英寸的腕表设备。设备配备实时操作系统和内置应用程序。智能手表：屏幕尺寸大于1.6英寸的腕表设备。设备提供第三方应用程序支持的高级操作系统。