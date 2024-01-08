动点出海获悉，印尼农业科技初创公司Semaai近日宣布，已通过股权融资和债务融资的方式获得了470万美元规模的Pre-A轮融资。

据了解，这笔融资由总部位于日本的CVC机构Cyber Agent Capital领投，Semaai的现有投资者Surge、Accion Venture Lab、Beenext以及新投资者Sumitomo Corporation Equity Asia、Ruvento、MyAsiaVC、Heracles Ventures参投。融资后，Semaai的融资总额已经达到760万美元。

根据声明，Semaai将利用新资金扩大其对农业零售商和农民的农业咨询服务、同金融科技机构就金融科技解决方案展开进一步的合作、并加强其在中爪哇的业务——Semaai表示，计划在今年年底覆盖该地区75%的村庄（中爪哇有超8200个村庄）。

Semaai成立于2021年，主要致力于为农民和农村的中小微企业提供包含B2B农业投入市场（Toko Tani）、农业咨询以及土壤测试在内的农业科技解决方案。

在市场表现方面，Semaai透露，在过去的一年中，公司的净收入增长了15倍以上，其Toko Tani市场的用户群也增加了一倍。此外，该公司也表示，其农业咨询服务的采用率也在过去的六个月中增加了八倍，并正被多数Semaai活跃用户所使用。

作为本次融资的背景，Semaai在声明中指出，目前，农业是印尼GDP的第三大贡献领域，预计在过去一年中提供了12.71%的份额。然而，从现实情况来看，这一领域中仍然面临着如融资渠道有限、供应链过长、技术采用率低等艰巨挑战。因此，Semaai希望通过其全栈式解决方案帮助农民群体缓解这些难题。