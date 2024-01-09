索尼在 CES 2024 的发布会上展示了一款新的 XR 头显和手柄设备，官方未公布正式名称，只是表示用于“spatial content creation（空间内容创作）”。

这款头显采用哑光灰色外壳，看起来就像一台精简版的 PS VR2，并且正面看起来有两个摄像头。该头显还搭配了一个手柄和一个造型类似于戒指的配件。

该头显是针对在虚拟空间中进行工作的创作者和艺术家而设计的，将于 2024 年晚些时候上市，定价将也在晚些时候公布。

该头显搭载高通最新推出的骁龙 XR2+ Gen 2 处理器，配备 1.3 英寸 4K OLED 屏幕，覆盖 96% DCI-P3 色域。索尼 CEO 吉田健一郎表示，它将提供“清晰的观看体验”和“直观的 3D 设计交互”，是一款面向专业人士的设备，类似于专业相机。

该设备具有“视频透视”功能，共有六个摄像头和传感器。常规造型的手柄被描述为用于操作对象的“pointing controller（指点控制器）”，另一个类似戒指的配件被描述为“ring controller（环形控制器）”。索尼设想创作者能够同时使用控制器和键盘等传统输入设备，实时制作 3D 模型：

通过用惯用手握住指点控制器，并将环形控制器连接到另一只手的手指上，创作者可以在佩戴头戴式显示器的同时，使用控制器和键盘对 3D 对象进行建模。

索尼还强调了头显的平衡性，称其已经微调了“设备重心的平衡”。头显屏幕可以便捷地向上翻转，用户能够快速投入或退出工作，而无需完全摘下头显。