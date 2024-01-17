近日，合合信息率先上线外国人永久居留身份证识别产品，助力永居证适配性改造与便利化应用。

进行新版永居证识别时，合合信息永居证识别产品可结构化识别新版证件的中英文姓名、性别、出生日期、国籍、证件号码、有效期、签发机关等正反面关键字段，支持头像切边，头像面、国徽面自动分类，正反面混贴识别，并同步支持新版与2017年既往版本永居证识别。相关产品可应用于交通出行、生活消费、金融通信等公共服务，以及政务服务领域、互联网平台等多个场景的用户身份认证。

合合信息永居证识别产品部署方式灵活，可实现不同业务场景下对任意字段信息的提取，支持私有化CPU、GPU及公有云部署及国产化适配，能够高效助力各行业机构实现系统对永居证新旧版本识别的兼容并用，赋能机构降低信息采集成本，整体提升业务流程体验。

据了解，外国人永久居留身份证（简称“永居证”），是国家移民管理局对符合条件的外国人批准其在境内永久居留后，为其签发的法定身份证件。2023年12月，国家移民管理局正式启用签发更趋近于居民身份证技术体系的新一版永居证（又称“五星卡”），并会同有关部门大力推进各相关行业领域应用系统、设施设备的适配性升级改造。今年1月11日，据国家移民管理局相关发言人表示，自签发启用以来，“五星卡”新申请及换发的人数大幅增加。“五星卡”是办理金融、教育、医疗、交通、住宿、通信、工作、税收和社会保险、财产登记、诉讼等事务的关键材料之一，金融、交通、政务相关机构亟须在信息系统、线上应用程序与服务平台等层面，将永居证纳入可识别的身份证件类型。