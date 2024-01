data.ai 发布了 2023 年 12 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单,以下是详细内容:

2023 年 12 月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉。腾讯重回出海发行商收入排行榜榜首,点点互动、米哈游分别排名第 2、3 位,也是本期海外营收成功超过 1 亿美元的三家中国游戏发行商。IM30旗下 Rise of Empire(现更名为 Rise of Castles)以及 Last Shelter 通过在圣诞节假期美国市场的收入增长,帮助发行商排名上升 3 位来到第 7 。其余 SLG 大厂包括 IGG、友塔游戏、Topwar Studio 以及灵犀互娱同样迎来收入与排名提升。值得一提的是,SLG 赛道迎来新的挑战者,OneFun 发行的 4X 行军战斗手游 Last War 在本期开启全球广告投放,海外下载量与营收环比增长 354%、428%,结合 Build Master 等旗下其他增长游戏的表现,发行商收入同比增长 295%,排名蹿升 22 位来到第 16 。中手游继续在港澳台地区深耕仙侠主题RPG,本月新游 新仙剑奇俠传之挥剑问情 帮助发行商重回出海收入排行榜前三十。其余排名上升显著的发行商还包括沐瞳科技、Habby以及SP-Game。

多款游戏圣诞节活动运营收效颇丰

游戏内活动运营已成为常态,如何有效利用节假日时段合理安排线上活动将成为维持玩家活跃甚至提高收入的关键。点点互动旗下 4X 行军战斗手游 Whiteout Survival 在 2023 年 12 月 18 日更新“圣诞庆祝”活动,并在后续圣诞节期间单日最高营收突破 300 万美元,成为第四季度单日营收最高记录。Habby ARPG手游 Archero 同样在圣诞节前一周更新了游戏图标,关卡以及“圣诞嘉年华”活动,新增内容包括英雄、武器皮肤,以及圣诞专属玩法。游戏在美国、韩国、日本收入环比增长最为明显,分别达 23%、50%、22%。PUBG MOBILE 则早在 11 月便更新了“Frozen Kingdom”模式,并持续推出冬季主题角色与武器皮肤、交通工具和圣诞主题活动。data.ai 数据显示,仅 12 月 22 日(Winter Highness Set 推出)当天,游戏IAP收入便超过 400 万美元。及时在重点节假日之前进行更新,并在节日期间推出多样化主题活动和商业化新品,已被多个发行商证明效果显著。

其余公司榜单情况请参考榜单图片。

2023 年 12 月中国手游出海表现总结:4X 行军战斗手游普遍迎来收入增长。本期中国手游出海榜单前 30 的产品共在海外市场吸金 7 亿美元,环比基本持平。Whiteout Survival 和 PUBG MOBILE 在圣诞节期间收入涨幅明显,包揽本期出海收入榜前两位。米哈游旗下RPG手游 Genshin Impact(原神)以及 Honkai: Star Rail(崩坏:星穹铁道)背靠背拿下第 3、4 名。两款游戏均在 12 月完成大版本更新( 原神 为 4.3 版本“蔷薇与铳枪”,崩坏:星穹铁道 为 1.6 版本“庸与神的冠冕”),并在当周取得显著收入增长。

4X 行军战斗手游在本期普遍迎来收入排名提升。其中表现最为突出的产品包括 Last War 和 Three Kingdoms Tactics(三国志·战略版)。前者在进行积极广告投放期间,下载量与收入一路飙升,成功跻身出海手游收入榜第 13 位。后者则主要得益于港澳台服“兵战四时”赛季期间玩法与武将的更新。其余排名上升明显的 4X 行军战斗手游还有 Puzzles & Survival 、Lords Mobile 、Last Shelter 以及 Mafia City 。

RPG赛道方面,Habby 推出的割草ARPG手游 Survivor!.io(弹壳特攻队),在新增特工杨大师上线后一直保持着较之前更高的营收水平。随着雪国冰灯活动、冬日幸运秘宝活动以及海绵宝宝第 2 弹联动活动等运营接踵而至,游戏在 12 月期间收入环比继续增长 36% 。Azur Lane(碧蓝航线)则依旧通过周期性的限时活动(本期活动名为“星海逐光”)配合新船打捞完成收入反弹,再次回归出海收入榜前三十行列。

其余游戏榜单情况请参考榜单图片。