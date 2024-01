科技无界,但也有着自己的独特进程。这里,动点出海将和大家一起回顾本周(2024.01.15-2024.01.21)东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

对印尼来说,或者对印尼的电动汽车市场来说,本周可以算得上是相当热闹的一周。

本周早些时候,印尼总统Joko Widodo表示,将会为越南新能源车企VinFast创造一切必要条件,从而加速推进该车企在印尼生产经营所需的一系列流程。而作为这一表态的背景,去年9月份时,VinFast曾对外透露了它在印尼的12亿美元印尼投资计划(将包含其制造工厂的建设以及新能源车型的经营销售)。

另一方面,如我们所见,同在本周,比亚迪也公布了其印尼市场的发展规划——在携三款车型(海豚、海豹、ATTO3(元 PLUS))乘用车车型正式进入该市场的同时,也会在后续投资13亿美元、从中打造出一家年产能达15万辆的制造工厂。此外,比亚迪也表示,为了增强其品牌覆盖力和服务能力,公司也将同当地经销商紧密合作,计划在全国范围内开设50家门店。

当然,如果从印尼的实际市场表现来看,不难发现这个目前并不算大的新能源车市场所散发的吸引力显然旺盛了一些。据了解,印尼23年电动汽车销量为近1.7万辆(22年为近1万辆),而其当年的汽车总销量为100万辆左右。并且在更大层面上,此前,印尼也曾对外表示,希望在2030年生产60万辆电动汽车。从这一点出发,有观点对印尼电动汽车这种显著差距表示出了担忧——按照印尼23年上半年的电动汽车销量来算,其60万的目标几乎是其100倍之多。

但这一目标却也并非无法完成。除了当地在新能源产业链上的资源优势——如镍矿和劳动力,印尼对于汽车电动化转型的决心也已经进入了加速阶段。去年晚些时候,Joko Widodo对外宣布,将认真对待电动汽车生态的发展,并计划将于今年在印尼开始生产电动汽车。此外,另有官员表示,印尼也有意向从24年开始成为东南亚的首个能够在EV综合生态中生产电动汽车的国家——而这意味着,在2024年,印尼的电动汽车和电池生产将会同时进行。

目前,我们几乎看到了这一剧本的开端。但更多的,在这个时刻开启之前,也请继续拭目以待。

好了话不多说,让我们进入被电动汽车所包围的本周正题。

产业&动态

泰国首款本地化量产纯电车,欧拉好猫在长城汽车泰国罗勇工厂下线:长城汽车泰国罗勇工厂第一款本地化生产的欧拉好猫(ORA 03) 下线,这是泰国汽车工业史上首款本地化量产的纯电车型,也是长城汽车在海外本地生产的第一款纯电车型。

BRImo:移动银行超级应用推动印尼人民银行实现可持续增长:印尼人民银行(PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.,简称BRI)的BRImo是一款综合性的移动银行超级应用,旨在推动金融包容性、数字素养并提升客户体验,以实现数字化转型和可持续增长。BRI总裁Sunarso表示:“印尼的移动银行领域竞争激烈,BRImo为促进该行业的进步做出了巨大贡献。在不到四年的时间里,BRImo的用户数量从2019年的290万激增至3040万。” “All in BRImo”这句口号将BRImo的包容性体现地淋漓尽致,在各大应用商店里的评分很高(App Store:4.7分,Google Play Store:4.5分)。2023年第三季度,BRImo的交易额达2,984万亿印尼卢比,为BRI带来了1.8万亿印尼卢比基于费用的收入,并有望持续增长。

比亚迪在印尼推出三款电动车型,并计划投资 13 亿美元在当地建厂:比亚迪日前在印度尼西亚推出了三款纯电车型——海豚、海豹、ATTO3(元 PLUS),从而进一步扩大其东南亚市场版图。此外,印尼经济统筹部部长 Airlangga Hartarto 在发布会上还宣布比亚迪将投资 13 亿美元在印尼建设一家汽车工厂,预期产能达 15 万辆。比亚迪印尼总裁赵鹰(Eagle Zhao)表示,该公司正按计划在今年晚些时候开始建设这些设施,并将于 2024 年底在(印尼)全国范围内建立多达 50 家销售网点。

比亚迪(新加坡)同Charge+合作,在当地提供独家充电优惠:据悉,比亚迪(新加坡)已于近期同新加坡充电基础设施提供商Charge+建立了战略合作伙伴关系,以此在新加坡提供充电折扣。根据声明,此次合作将为新加坡新比亚迪零售乘用车车主在充电折扣率上带来独家优惠——据悉,在核实订购后,相关车主将在三年内享受Charge+公共充电网络提供的充电服务的20%的特别折扣。

VinFast印尼扩张计划在当地获批:据外媒近日报道,在制造基地于近期获印尼总统Joko Widodo的参访后,越南新能源车企VinFast的印尼扩张计划已获得其批准。Vingroup在一份声明中表示,Joko Widodo称,他将为VinFast创造一切必要条件以迅速完成在印尼市场生产和经营的投资程序。作为背景,去年9月份时,VinFast曾对外表示,公司初步确立了在印尼的12亿美元规模的长期投资计划,预计将在24年时在当地交付其VF e34和VF 5型号电动汽车,并在随后推出VF 6 和 VF 7车型。据悉,这个12亿美元的投资计划中将会有1.5至2亿美元的部分被用于建立一个年产量在3万到5万辆之间的CKD工厂(全散件组装工厂),其投产时间被定为2026年。

VinFast23年四季度交付超1.3万辆电动汽车,环比增长35%:越南新能源车企VinFast周四宣布,公司在2023年第四季度的电动汽车交付量为13513辆,环比增长35%。VinFast在一份声明中表示,自2021年首次交付以来,到2023年底,该公司已在全球范围内总共交付了42291辆电动汽车,其中2023年共交付34855辆。

新加坡推出GenAI治理框架草案:据悉,新加坡信息通信媒体发展局(IMDA)和人工智能验证基金会(AIVF)已于近期推出了生成式人工智能(GenAI)治理框架草案。根据该框架,人工智能做出的决策应该是可解释的、透明的、公平的。据透露,IMDA和AIVF两家机构会在3月15日之前接受新加坡和国际公众的反馈意见。

投融资

收藏品社交电商平台Toki获得180万美元融资:Toki于去年11月时推出,是一家供收藏爱好者购买运动鞋、球星卡、Funko公仔、乐高积木的电商平台。而作为Toki的一大特色,据透露,目前Toki为菲律宾唯一一家提供了直播拍卖的该领域平台。在具体表现方面,根据Toki提供的数据,自推出以来,Tiko已在上述四大类别中展示了超7万件商品,招募卖家达100位,并已进行了近50场直播拍卖。

农业科技公司DayaTani获得230万美元融资:DayaTani成立于2023年,公司总部位于新加坡,但其主要服务市场却为印尼。据介绍,DayaTani专注于园艺和粮食作物,能够为农民群体提供融资、种植用品采购、农产品收购以及农学支持(如土壤、灌溉、农业疾病监测)等服务。

无添加预制菜品牌Meals in Minutes获得150万美元融资:Meals in Minutes成立于2020年,其预制菜肴产品主打点为快速烹调——根据Meals in Minutes官网介绍,其产品最快能在15分钟或者更短时间内完成烹饪(主要通过水煮的方式)。此外,Meals in Minutes也表示,其产品也通过了清真认证,并且不含转基因成分和任何添加剂。

观点&观察

不乐观的融资趋势下,菲律宾初创公司正在把关注重心转向盈利:据传播机构Uniquecorn Strategies和市场调研公司The Fourth Wall日前联合发布的一份调查报告显示,现阶段,菲律宾初创企业的创始人对2024年的融资环境表示出了悲观态度,并将公司重心转向盈利能力方面。

在这项名为《2024年菲律宾初创企业创始人展望》的报告中,基于调查结果,两家机构表示,菲律宾创始人正面临着悲观的融资环境,其融资机会的平均乐观前景得分仅为2.65分(满分5分)。