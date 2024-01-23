Google 母公司 Alphabet 旗下专门研究前沿技术的实验室 X 正在裁员几十人，同时寻找外部投资者为内部项目提供资金。

据知情人士透露，最近几个月，Alphabet 旗下的 X 实验室一直在与风投和其他投资者沟通和讨论融资问题。匿名知情人士和一封致员工的电子邮件称，X 实验室正在采用一种新架构，能让实验项目更容易从部门剥离出来成为独立的创业公司，并得到 Alphabet 和外部支持者的支持。

X 实验室一直在大胆研究前沿技术，以解决气候变化和互联互通等重大挑战，但迄今为止，研究几乎没有产生任何持续性业务。

X 实验室负责人阿斯特罗·泰勒 (Astro Teller) 在电子邮件中写道：“我们正在拓展我们的方法，把重点放在将更多项目分拆成独立公司上，并获得市场资本的资助。”“为实现这一目标，我们将放开合作范围，与更多行业和金融合作伙伴合作，同时坚持精简团队和提升资本效率。”

据一位知情人士透露，X 实验室将解雇几十名员工，主要是后勤人员。Alphabet 没有回复寻求置评的电子邮件。

由 Google 联合创始人拉里·佩奇 (Larry Page) 和谢尔盖·布林 (Sergey Brin) 创办的 X 实验室开展过诸如自动驾驶汽车以及将高空气球互联网等项目，为此俘获了公众的想象力。但近年来 Alphabet 上下都削减成本，X 实验室在证明自己可以将押注前沿技术转化为有利可图的市场业务方面面临着更大压力。

本月，Google 裁减了硬件和工程团队的几百个工作岗位。随着公司更为关注人工智能，可能还会有更多裁员。一直严控财务的 Alphabet 首席财务官露丝·波拉特 (Ruth Porat) 将转任公司总裁兼首席投资官，负责管理包括 X 实验室在内的部门。

韦德布什证券分析师丹·艾夫斯在一封电子邮件中写道，“她将在实验室投入更多精力，帮助成功和可行的业务进行转化。”

自从 Google 于 2015 年重组以来，X 实验室的各个项目都一直试图转化为母公司 Alphabet 旗下的独立企业，归到公司旗下的“其他赌注”（OtherBets）业务。但据一位知情人士透露，Alphabet 只能容纳目前这么多的“其他赌注”，这给准备采取下一步行动的 X 实验室业务造成了发展瓶颈。X 实验室内部的创业项目经常面临着选择，要么等待“其他赌注”业务有空缺，要么就自行创业。

据两名知情人士透露，X 实验室员工过去曾探索过为自己的创业项目筹集外部资本，但他们撞上了 Alphabet 管理层的担忧。

据知情人士透露，这次除了寻求外部风险投资外，X 实验室还联系了家族理财室、主权财富基金、私募股权公司和战略投资者，以及相关行业公司。

在大企业纷纷裁员和削减预算的当下，硅谷的各个创新技术实验室受到了影响。去年，Google 裁掉了公司内部创业孵化器 Area 120 的大部分岗位。X 实验室去年也裁掉了一些工作岗位，但现在做出的调整更大。

泰勒在给员工的电邮中写道：“这种方法将使我们有更多机会专注于 X 员工们最擅长的事情：开发突破性技术，帮助解决世界上一些最紧迫的挑战。”“因为世界现在比以往任何时候都更需要前沿项目。”