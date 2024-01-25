1月24日，据《南华早报》（阿里巴巴全资子公司）报道，有知情人士表示，阿里巴巴集团创始人马云在2023年第四季度购买了约5000万美元阿里的股票，最新持股超过了2021年底报告的4.3%，或已超越日本软银集团，成为阿里巴巴最大的单一股东。现任阿里巴巴集团董事长蔡崇信也会在增持后成为阿里巴巴第二大股东。

1月23日，据记者获悉，阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。美国证监会网站一份13F文件显示，蔡崇信家族基金Blue Pool增持了价值1.5亿美元的195.7万股阿里股票。根据阿里巴巴的2023年财报，蔡崇信此前持股比例为1.4%。

软银集团是阿里巴巴最早的投资者之一，两家公司的渊源可以回溯到2000年，软银创始人孙正义为阿里巴巴投入2000万美元。2004年，软银又追加投资6000万美元。当阿里巴巴于2014年在美国上市时，软银成为了阿里的最大股东，持有阿里约34%的股份。

在2022年财年第一财季录得创纪录亏损后，为满足流动性需求，软银集团选择出售阿里巴巴股票。报道援引摩根士丹利计算的数据称，由孙正义创办的软银集团已通过远期合约减持了阿里股份，其持股比例从2022年12月的7%左右降至去年3月的2%左右，到去年5月时又降至不到0.5%。

软银此前的财报也显示，截至2023年6月30日，在软银集团的股权投资组合里，阿里巴巴相关资产比重已经从曾经的23%下降至0.1%。

来源：澎湃