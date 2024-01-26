随着东南亚数字化进程的不断加快以及国内市场的进一步“内卷”，对拥挤在出海赛道上的一众厂商来说，这一新兴区域所散发的吸引力也正在随之剧增。

以移动游戏领域为例。据SensorTower发布的《2023年东南亚手游市场洞察》报告显示，近年来，东南亚市场手游下载量逐年增长，其在2022年就已达到88.5亿次。而体现在出海层面，中国手游在东南亚市场保持领先地位——2021年期间，东南亚市场收入前100的中国手游所获得的总收入达近10亿美元，占该地区手游总收入的近四成。另一方面，报告也强调称，在东南亚手游22年收入前二十名榜单中，有近半数的产品来自中国厂商。

但与此同时，不难发现，随着东南亚日益成为出海企业的重要选项，他们所能深入触及到的市场生态也正随之更加复杂。其中，就广告营销方式而言，数字广告供应链科技公司PubMatic在一份报告中指出，现阶段，尽管有超过一半的受调研品牌广告主预算已经流动到了移动游戏的应用内广告，在新加坡，选择了这一方式人员会高达77%。作为对比，在距其地理位置不远的老牌出海地区日本与韩国，游戏内广告策略的采用率占比则分别为15%和64%。这时，面对这种更加差异化的市场写照，广告主/品牌方往往也就需要进行更加区别化的应对策略。

针对这一现象，PubMatic大中华区和韩国业务负责人王宗博表示，新加坡是一个发达国家市场，处于东南亚的核心区域，并且也是品牌或广告公司在亚太区进行投放时重要的节点。有相当多的预算投放、跨区域的投放是通过新加坡这样一个市场来进行的——它会辐射到周边整个像东南亚市场或整个区域市场的跨平台、跨国家的市场投放，所以相当有代表性。

而从这一点出发，他进一步指出，当前，从用户投放的角度或者移动游戏用户增长的角度上来看，这一区域的火热也是得益于中国出海开发者在东南亚市场中得到了良好回馈。

“我们去分析的时候，发现很多中国出海的游戏、甚至包括非游的开发者在选择出海的时候第一站往往会选择东南亚。原因就在于，第一，这里的受众人群足够大。第二是东南亚文化背景相对而言与中国市场比较接近。同时，该地区年轻用户的群体也比较多——在消费的角度上面，这一群体的消费倾向性也相对激进一点，而不是保守的一种风格···如果是非游产业的话，你会发现很多出海的公司会把东南亚作为偏消费型的首选市场。基于这个大背景，对应而言，游戏在投放上面也是有比较明显的倾向于年轻群体的倾向性。由于这个群体规模足够大、人口规模不断地增长，导致东南亚市场依旧是中国出海的必争之地。”

另一方面，在品牌投放倾向方面，王宗博强调，虽然东南亚市场也会受到单个用户由于通胀引起的消费能力暂时性阻滞，但得益于当地主流电商平台近年来的激烈竞争和快速发展，品牌预算端的核心广告主预算也是随之在持续投放。因此，外界也越来越多地看到，由于这些方面的竞争，作为媒体的供应方，移动游戏的广告主预算其实一直是存在的，并且这一媒体大盘也是在得到增加的。

当然，他也补充道，作为应用内广告正在越来越受到从业人员考虑的一种体现，从更大的层面上来看，80%的受调研营销人员表示在他们进行应用内广告投放的时候，看到品牌知名度得到提高是最其显著的受益点。而这将是一个向上发展的新兴趋势。同时，随着移动游戏玩家群体的不断扩大和多样化，广告主能够通过游戏内广告触达到更广泛和更新的一批消费者受众。

“基于这两点，我们会看到品牌广告即将成为、并且也已经开始成为游戏发行商巨大的收益机会来源。此外，我们也看到在调查当中，62%的品牌广告主计划在今年增加或者至少保持在游戏内广告的预算，这个对于发行商来讲也是非常利好的消息。在很多收入受限的状况之下，品牌广告是他们应该去发掘的新增收益点。”