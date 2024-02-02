商汤科技发布“日日新SenseNova 4.0”，多维度全面升级大模型体系。

“日日新SenseNova 4.0”拥有更全⾯的知识覆盖、更可靠的推理能⼒，更优越的长⽂本理解力及更稳定的数字推理能⼒和更强的代码⽣成能⼒，并⽀持跨模态交互。日日新·商量大语言模型-通用版本（SenseChat V4），支持128K语境窗口长度，综合整体评测成绩水平比肩 GPT 4，相较GPT 3.5已经实现全⾯超越。

商汤还率先推出了支持不同模态工具调用的⽇⽇新·商量大语言模型Function call & Assistants API 版本，为先进的大模型与各类应用服务工具的连接提供便利桥梁，显著降低开发者使用大模型的门槛。商汤也将先进的大模型能力转化为落地实际场景的产品应用，基于最新发布的⽇⽇新·商量大语言模型Function call & Assistants API 完成开发并发布数据分析工具“办公小浣熊”。

目前，凭借丰富的AI技术能力，商汤“日日新Sense Nova”大模型体系以低成本、高效率打通了各类AI应用，提供包括：面向办公场景的商汤⽇⽇新·商量语⾔⼤模型-数据分析版本、面向医疗场景的日日新·商量语言大模型-医疗版本“大医”、 面向自动驾驶及工业场景的日日新·商量多模态大模型，以及面向创作创意场景的日日新·秒画文生图大模型等丰富的工具。

目前，商汤“⽇⽇新·商量大语言模型”在金融、手机、医疗、汽车、地产、能源、传媒、工业制造等众多垂直行业，已与超过500家客户建立深度合作。