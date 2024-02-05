高端和超高端机型持续强劲， Apple 的平均售价同比增长 2% 至历史新高的 890 美元。

受ASP（平均销售价格）增长的推动，Apple 2023 年 iPhone 收入达到创纪录的 2030 亿美元。

Apple 也首次在年度出货份额上超过三星，成为全球第一品牌。

2023 年，由于宏观经济挑战，尤其是上半年的影响，全球年总市场出货量下降了 4%。

三星产品组合更广泛，使其受到来自低端市场影响，导致收入和出货量均有下降。

随着厂商通过折叠屏和旗舰机型中的 GenAI 等功能向上转型，产品的价值（而非销售数量）和平均售价是需要关注的关键指标。

根据 Counterpoint Research 发布的报告，2023 年，全球智能手机市场收入下降 2% 至略低于 4100 亿美元，而出货量下降 4% 至 11.7 亿部。这得益于全球智能手机平均售价增长 2%，首次达到 350 美元。Apple 以 50% 的市场份额领跑市场，这是其全年历史最高的份额。这进一步推动了智能手机高端化趋势，2023 年每四部智能手机中就有一部批发价超过 600 美元。因此，虽然非高端市场经历了两位数的下降，但高端智能手机出货量却增长了 8%，这得益于折叠屏、Gen AI 等新兴技术以及 Apple 的推动。

分析师观点

研究总监 Jeff Fieldhack 评论 Apple 在 2023 年的表现时表示：“Apple 首次在全年内取代三星成为出货量最大的厂商。虽然美国是 Apple 增长最大的市场，但印度、加勒比地区和拉丁美洲 (CALA) 以及中东和非洲 (MEA) 等新兴市场也实现了两位数的增长，为其增长做出了巨大贡献。

“这种增长抵消了 Apple 在中国因华为复苏而可能面临的任何挑战。随着平均售价增长 2%，可以看出 Apple 处于收入超级周期中，其生态粘性和高端化趋势共同推动其年度收入超过 2000 亿美元。”

高级分析师 Ivan Lam 进一步阐述了 Apple 在中国市场的表现：“新兴市场积极的趋势抵消了市场的下滑令人欣慰，但中国市场仍是全球市场的一个小隐忧。虽然市场正在复苏，但 Apple 在高端领域面临着重新崛起的华为以及多家中国厂商对 iPhone 13 和 14 销量的蚕食。未来几周内，Apple 是否会在春节前夕采取激进的定价策略，以及是否会带来销量提升，值得关注。”

其他厂商表现

长期以来在出货量方面处于市场领先地位的三星在多个方面遭遇挫折，在高端市场失去了一些份额。其中端手机也面临来自小米和 vivo 等中国厂商的激烈竞争。其低端设备则受到传音控股在中东和非洲以及东南亚市场的挑战。

除华为和荣耀之外，2023 年其他主要中国厂商的出货量和收入均出现下降。在五大品牌中，vivo 因在欧洲表现相对疲软以及旗舰发布时间，收入和出货量分别下降了 16% 和 12%。OPPO 的* 收入和出货量均下降 9%。由于 OPPO 集团旗下 OnePlus 的增长，其下降幅度没有进一步扩大。自 OPPO 与诺基亚签署了 5G 专利交叉许可协议，其在欧洲市场面临的挑战可能会改善。

整体趋势展望

整体而言我们预计全球智能手机平均售价将继续上升，供应商、运营商和零售商更倾向于销售高端机型。在需求方面，随着融资选项的改善，消费者也表现出更愿意为更耐用的设备支付更多费用的意愿。华为在中国的复苏也可能推高平均售价。