Alphabet 旗下 Google 已同意支付 3.5 亿美元，以解决罗德岛州政府就其前社交网络 Google+ 个人数据泄露事件提起的诉讼。在该公司于 2018 年发现数据泄露之前，数百万 Google+ 用户的数据已暴露给外部开发人员。

根据美国加州北区法院的一份文件，在 2018 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 30 日期间购买 Google 股票的人，将可以申请分享这笔和解金。符合条件的投资者将收到邮件通知，并会建立一个包含信息的门户网站。

2018 年，Google 意识到其系统多年来一直将数百万 Google+ 用户的数据暴露给外部开发者，但管理层选择不通知公众或股东。几个月后，华尔街日报报道了潜在的数据泄露事件，导致 Google 股价暴跌并引发了一波负面媒体报道。

随之而来的是诉讼，2018 年，Google 以 750 万美元与受数据影响的用户达成集体诉讼和解。大多数申请人只获得了几美元的赔偿。此次解决的案件是由罗德岛政府发起的，其养老基金是 Google 投资者。经过五年的庭审，Google 试图将该案上诉到最高法院，但未成功，最终达成和解。

“我们定期发现并修复软件问题，披露相关信息，并认真对待这些问题，”该公司发言人 José Castañeda 说，“此事涉及一个不再存在的产品，我们很高兴能够解决它。”

去年 12 月，美国旧金山联邦陪审团裁定 Google 在应用商店领域构成非法垄断。当月晚些时候，该公司同意向在“无痕”模式下仍被跟踪的 Chrome 浏览器用户支付一笔可能高达数十亿美元的赔偿金。

今年 9 月，Google 将面临另一场审判，由美国司法部提出，指控该公司在数字广告市场违反了竞争法。