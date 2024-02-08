由于内存市场下滑，三星增速放缓，英特尔在 2023 年重新夺回收入第一的宝座。

英伟达利用人工智能投资，2023 年收入几乎翻一番，位居第三。

2023 年，内存行业因需求疲软和供过于求而遭受重创。

人工智能和内存反弹将成为 2024 年的收入驱动因素。

根据 Counterpoint Research 发布的报告，2023 年，全球半导体行业收入因企业和消费者支出放缓而下降 8.8%。此外，2023 年整体半导体收入排名也发生了一些重大变化，例如英特尔从三星手中重新夺回第一名，后者因内存市场低迷以及智能手机业务表现不佳而遭受重创。人工智能成为半导体行业的一大亮点，尤其是下半年，成为关键的内容和收入驱动因素。英伟达似乎是最大的受益者，其次是 AMD。未来几年，这两家公司都将继续发展其人工智能相关业务。

我们认为，2023 年是半导体公司微调其战略/展望并管理库存调整以迎接即将到来的 AI 繁荣的一年。根据 Counterpoint 的半导体收入追踪器，仅有 20 家全球顶级半导体供应商中的 6 家报告了同比收入增长。特别是内存行业，2023 年收入同比下降 43%。我们还发现，20 家全球顶级半导体供应商贡献了市场份额的 71%，低于 2022 年的 76%，同比收入下降 14%。

全球前 10 家半导体公司收入占全球收入的 55%

2023 年，英特尔重新夺回半导体收入排行榜第一名，尽管其收入同比下降 16%，主要原因是 PC 和服务器两大细分市场的出货量同比下降两位数。三星也受到 DRAM 和 NAND 两大内存市场放缓的严重影响，收入同比下降 38%。内存市场主要受到 PC、服务器和智能手机细分市场需求疲软以及整个市场供应过剩和库存过剩的影响。内存市场其他两大主要参与者 SK 海力士和美光科技的收入也大幅下降，分别同比下降 33% 和 36%。

英伟达因人工智能部署的加速而在 2023 年备受关注。我们认为，由于其在用于人工智能/高性能计算的通用 GPU 的高市场份额，该公司将继续引领半导体行业的增长。英伟达 2023 年收入同比增长 86%，排名第三，这是其历史上首次进入收入前五位。

高级分析师William Li 表示：“总的来说，我们认为人工智能（AI 服务器、AI PC、AI 智能手机等）将在 2024 年继续成为半导体行业的主要有机增长驱动因素，其次是由于供过于求状况正常化和需求复苏而反弹的内存行业。汽车行业可能是另一个驱动市场增长的因素，内容增长已经是 Infineon 和意法半导体在 2023 年的主要收入驱动因素。”

由于库存调整周期即将结束，客户需求的支持相对稳定，供应限制可能成为需要关注的关键变量。全球最大晶圆代工厂台积电在其最新季度财报电话会议上维持了其 2024 年稳健的产能扩张计划。该公司对未来几个季度的产能利用率持乐观态度，这也重申了我们对全年需求强劲的看法。