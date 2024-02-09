日产正在日本推出 Nissan Energy Share，以进一步释放电动汽车的价值。这项新服务采用日产独特的能源管理技术，可控制电动汽车电池的充电和放电。日产一直在通过在福岛浪江等地的研究和现场测试来研究最有效的能源管理方法，并验证其自动充电和放电电动汽车电池的专有技术。日产能源共享正是在这一努力中诞生的。该服务主要向公司、企业和市政府提供，旨在根据客户的需求和情况实现最佳能源管理。它提供从规划、系统构建到维护操作的一站式服务体验。

电动汽车电池的作用不仅仅是动力汽车。它们是能够直接为建筑物和社区供电的移动能源装置。日产的智能充电管理系统有助于充分发挥电动汽车的潜力。该系统具有连接到充电或充放电单元的充放电控制器，可预测车辆的能源使用情况。它获取有关车辆剩余电量以及建筑物能源使用情况的实时信息，并自动确定充电和放电的最佳时机。该技术可以在不影响车辆性能或舒适性的情况下实现能源负荷转移和调峰。连接太阳能电池板后，用户可以直接消耗现场生产的离网可再生能源，有助于脱碳。

关键方面

– 通过智能充电进行负载转移：通过实时监控建筑物的能源使用情况和剩余的电动汽车电池电量，系统可以智能控制电动汽车充电的最佳时机。此外，使用多辆电动汽车不会影响建筑物的用电。

– 通过放电管理调峰：当能源需求较高时，该系统通过电动汽车向建筑物供电，帮助削减建筑物的峰值用电量，从而减少电网使用并最大限度地减少电费。

– 高效利用可再生能源：带有太阳能电池板的建筑物可以连接到系统，从而根据发电量高效供应和消耗电力。例如，电动汽车在白天产生充足的太阳能时充电，晚上为建筑物供电。这有助于企业向实现 RE100 迈进一步，RE100 是一项全球企业可再生能源计划，汇集了致力于 100% 可再生电力的企业。

服务产品

Nissan 为客户提供一站式服务体验。在部署系统时，客户可以获得一系列支持，包括最佳解决方案、设备选择、安装供应商和补贴申请。实施后，支持将继续满足客户不断变化的需求，包括维护操作和改进指导。

作为一家电动汽车先驱公司，日产不仅仅致力于开发和销售电动汽车。为了实现可持续发展的社会，它推出了世界上第一个车到户 ( V2H ) 电源，并成立了4R Energy Corp.来重新利用电动汽车电池。日产致力于实现可持续的未来。这样做的一种方法是在车辆的整个生命周期中创造新的价值。该公司在倡导碳中和和未来社区建设的同时，继续参与旨在扩大出行和社会视野的项目和现场测试。