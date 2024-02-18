科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾本周（2024.02.12-2024.02.18）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

在有望达到万亿美元数字经济规模以及拥有超6.8亿人口的东南亚市场面前，谁能成为这其中的主导者始终会是外界的牵挂所在。而当我们开始把目光转移到这一问题之上时，有着“东南亚双雄”之称的Grab和GoTo（或者说Gojek）也自然成为了这其中的焦点。

如我们所见，作为一个主要出行工具为两轮车的区域，在经历数年的发展之后，这两家以两轮共享出行服务起家的科技互联网巨头也各自以其上百万的骑手以及以亿为量级的用户规模成为了东南亚的一种名片。自然而然的，作为这一剧本的另一种体现，仅在两家公司上市之前，二者的估值就已都来到了百亿美元级别——Grab和Gojek曾分别达到140亿美元和100亿美元，并且更不用说在SPAC合并以及“成为GoTo”之后双双跨入的近400亿美元大关。

然而，也不难发现，在这片相对新兴的市场之中，想要快速达成这种体量规模，以“低价”和“烧钱”为主要体现的市场策略也是其离不开的推力。而尽管这两家共享出行巨头也把业务扩展到了以食品配送以及数字支付为代表的其他基础性行业领域、并且也取得了不俗的成就——截至23年年底，Grab是东南亚当年的最大外卖品牌，预计占该地区外卖GMV的55%份额，考虑到东南亚地区并不算高的人均消费水平，在盈利目标面前，二者所要面临的挑战显然不是一件能够轻易达成的事情。再以Grab为例，直到去年11月，该公司才实现了其首个调整后盈利季度。

在这样的背景下，正如四年前所发生的那样，为了遏制“二者因激烈竞争而导致的长期亏损”，这两家巨头在近期又传出了希望进行合并的传言。当然，这一“看似合理”的传言也在近期被其中一方否认。

当下，在朝向数字十年前进的过程中，两家巨头的竞赛并未有太多停下的势头。而从这一点出发，对二者来说，这种“分分合合”的剧本也远没有走向结束。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

GoTo与Grab的合并传言再次落空：动点出海获悉，在有消息于近期传出Grab与GoTo重启了合并谈判后，GoTo在本周早些时候否认了这一说法。该公司在声明中表示，并未就此类事宜进行任何讨论。

上周晚些时候，彭博社曾援引知情人士消息指出，“东南亚双雄”Grab与GoTo已于近期重启合并谈判。此外，两家巨头（Grab和Gojek）也曾于四年前的20年2月份时针对双方的合并展开了初次谈判——彼时，Gojek也尚未跟Tokopedia合并。

未来五年，新加坡将在AI领域投资超10亿新元：新加坡副总理Lawrence Wong日前表示，新加坡政府将在未来五年内投资超过10亿新元，以支持该国家人工智能领域 的发展。他表示，部分投资将用于确保新加坡能够获得对人工智能开发和部署至关重要的先进芯片。此外，他也指出，“我们还将与新加坡和世界各地的领先公司合作，在这里建立他们的人工智能卓越中心··· 与此同时，我们（也）将分配更多资源来促进投资升级新加坡的全国宽带网络。”据悉，通过额外投资，新加坡的目标是在本十年后半叶让大众市场获得高达10Gbps的宽带速度。

VinFast在印尼推出多款右舵车型：在于近期参加了IIMS 2024车展后，越南新能源车企VinFast已于本周宣布在印尼推出了该公司的首款右舵电动汽车系列，而这包括VF 5、VF e34、VF 6和VF 7等车型。在汽车之外，据悉，为了确保充电便捷，VinFast表示将与当地供应商合作建立全国性的充电网络。值得一提的是，印尼也是VinFast的首个推出右舵电动汽车的市场国家。

Singtel Innov8售出持有的全部VIZZIO股票：据悉，Singtel旗下投资机构Singtel Innov8已于近期将其持有的VIZZIO的全部80股优先股出售给了该公司的创始人Jon Lee（该人士也于近期为“学历造假”事件所缠身）。根据相关文件，该交易还取消了Singtel Innov8向VIZZIO注入的100万新元的实收股本。相应地，这笔资金目前由Lee承担。值得一提的是，据透露，尽管李开复已于此前离开了VIZZIO的董事会，但有消息指出，创新工场仍持有VIZZIO的384股股票。

投融资

马来西亚养老基金KWAP向当地初创企业注资1亿林吉特：据了解，马来西亚养老基金KWAP已于近期宣布了其Dana Perintis策略下的第一批投资。根据声明，这些投资总额为1亿马来西亚林吉特——其中包括对马来西亚初创企业的两项直接投资（Bateriku和Lapasar）以及两项风投基金承诺（Vynn Capital 和 Antler）。据悉Dana Perintis策略于2023年9月推出，总目标部署额为5亿林吉特，旨在加速马来西亚早期初创生态的发展。

电动物流公司Mober获得200万美元融资：菲律宾物流公司Mober日前宣布，已于近期获得了一笔由RTHH领投的200万美元种子轮融资。Mober在一份声明中表示，凭借新的资金，Mober将在接下来把其电动汽车物流运输车队扩大到60辆。