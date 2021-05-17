据悉，印尼两大独角兽 Gojek 与 Tokopedia 已于今日宣布正式达成合并。合并后，两者将组成一家名为 “GoTo Group” 的新实体。根据本次发布的公开声明，GoTo 的首席执行官将由 Gojek 首席执行官 Andre Soelistyo 担任，其总裁职位为 Tokopedia 总裁 Patrick Cao 负责。此外，Andre Soelistyo 也将担任 GoTo 在线支付和金融服务部门 “GoTo Financial” 的领导职位，以推动其相关业务的发展。

Gojek 表示，GoTo 将承载双方的的既有业务优势，即 Gojek 在共享出行、按需配送、金融服务以及 Tokoedia 的电商业务，成为一个全球唯一且高度互补的生态系统。同时，本次合并也将使 GoTo 成为印尼最大的科技集团。据了解，Gojek 和 Tokopedia 的估值曾分别达到 105 亿和 75 亿美元。尽管目前尚不清楚本次合并的交易价值，但据彭博社此前指出，GoTo 最终目的在于走向上市（并且很有可能在印尼和美国双重上市），而它在公开市场的预计估值将在 350 亿到 400 亿美元之间。

另一方面，Gojek 的对手、东南亚另一大共享出行独角兽 Grab 也已于上月公布了其 400 亿美元估值的 SPAC 上市计划。而就在上周早些时候，Gojek 获得了当地移动运营商 Telkomsel 3 亿美元的追加投资。当时，有媒体认为这笔新融资的作用之一就在于推动 GoTo 的价值达到与 Grab 同等的规模。

早在今年 2 月份时，就有消息指出Gojek 正在与 Tokopedia 商讨合并事宜，而这一消息终于在今日得到正式落实。不过，在二者合并消息传出之前的一年多时间内，业界传言的 Gojek 合并对象一直为 Grab。

根据 GoTo 公布的数据，2020 年期间，两家公司达成的总交易价值达 220 亿美元，共计处理了超 18 亿笔交易。截止至 2020 年 12 月，其平台上拥有 200 多万注册驾驶员和超 1100 万个贸易合作伙伴，每月月活用户达 1 亿。目前，印尼 GDP 已超过 1 万亿美元，而 GoTo 的生态系统规模将占据印尼 GDP 的 2% 之多。

据了解，Gojek 与 Tokopedia 曾获得过多个知名投资机构或企业的投资，包括阿里、阿斯特拉国际集团、贝莱德集团、Capital Group、DST、Facebook、谷歌、KKR、Northstar、Pacific Century Group、PayPal、Provident、红杉印度、软银、淡马锡、Telkomsel、腾讯、京东、Visa、华平投资等在内的机构将成为新实体 GoTo 的投资者。

封面来源：Gojek 官网