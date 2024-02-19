预计2024年XR头显出货量将增加390万台，创下历史高位，在低基数上实现两位数的高同比增长。

2024年发布的主流产品（包括苹果Vision Pro），将延续2023年Meta和索尼分别推出Quest 3以及PlayStation VR2后引领的势头。

在XREAL的Air 2以及Air 2 Pro等产品顺利上市的推动下，预计AR将从极低基数开始增长。

作为最大规模的XR市场，北美将在2024年进一步扩大其领先优势，原因是苹果Vision Pro在全年大部分时间内都是在该地区独家发售。

根据Counterpoint最新的全球XR（VR/AR）预测报告，扩展现实（XR）头显出货量预计将在2024年增加390万台，创下历史高位，实现两位数的高同比增长。于2月2日在美国上市（自1月19日起接受预订）的苹果Vision Pro，将激发用户兴趣，推动行业发展，惠及现有行业参与者。随着Meta和Sony等主要市场参与者发布数款新品，2023年积蓄的发展势头将延续到2024年。

高级分析师 Harmeet Singh Walia 在谈到市场动态时表示：“苹果公司进入XR市场可谓是万众期待，这将成为行业的分水岭。不过，我们预计苹果公司在2024年仅会售出大约50万台Vision Pro，这款售价高达3,500美元的混合现实（MR）头显产品仅占2024年全球XR市场的低个位数份额。Vision Pro头显的第一代产品将主要吸引苹果铁杆粉丝、开发者、尝鲜者以及企业用户。如果苹果公司能够顺利提高头显关键零部件的供应量，并且终端市场的热度高于预期，那么情况可能会更加乐观。此外，苹果公司入局所引发的消费者兴趣将惠及市场上提供具价格竞争力头显的现有厂商，许多希望尝试该技术而被苹果公司高昂价格劝退的发烧友将倾向于购买这一类头显，从而推动全球XR市场发展。”

鉴于现有和即将入局的主要厂商急于推出MR产品，或在其原有头显的后续产品中加入透视功能，纯粹虚拟现实（VR）向MR过渡的趋势将延续到2024年。由于Counterpoint将此类头显视为VR类别的一部分，因此它仍然占据主导地位。尽管苹果Vision Pro需要使用外置电池盒进行有线连接，但市场依旧青睐独立式头显，而且很可能继续如此。

增强现实（AR）预计将在2024年同比增长54%，一扫连续三年下降的颓势。迅速夺得中国AR眼镜畅销榜首的XREAL旗下Air 2以及Air 2 Pro AR眼镜，是该增长背后的推动因素。除了面向大众消费群体的XREAL外，AR还将受到利基企业市场高规格、高价格产品的推动。不过AR产品在XR整体出货量中的占比仅为2%左右，仍然很小。

高级分析师 Karn Chauhan 谈到地区表现时表示：“北美市场位居XR出货量之最，近70%的最畅销Meta头显在该地区出货。考虑到苹果Vision Pro在首发年度的大部分时间里都将在美国独家销售，这一比例在2024年还将继续增长。虽然经济发达的欧洲仍是一个主要市场，但鉴于普及速度较慢且内容有限，其XR市场份额预计将进一步落后于北美。由于流媒体用例缺乏、游戏监管严格以及XR在华受到欢迎的教育和企业市场过于小众，中国增长速度在2024年也将保持低迷。亚太其他地区受益于索尼推出的PlayStation VR2，该产品在日本本土表现出色，而且在该地区为数不多的几个主要XR市场中，韩国、澳大利亚和新西兰将在2024年继续保持强劲表现。”

三星或将在2024年推出一款MR头显再次入局市场，虽然也将吸引市场关注，但无论其首发价格如何，由于上市时间较晚，对全球出货量增长的贡献将不及苹果公司。

然而TikTok母公司字节跳动旗下的Pico不太可能从2023年最新款Pico 4的挫败中完全恢复。另一家主要中国厂商大朋VR在中国教育市场保持强劲势头，虽然已有推出游戏PC VR头显E4，但仍难以成为全球主流厂商。