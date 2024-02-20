克莱斯勒推出了一款名为Halcyon的低矮电动轿车概念车，据说这是该品牌未来的预演。虽然 Halcyon 目前还只是一个概念，但它充满了很酷的技术，其中一些最终可能会投入生产。该品牌发言人宣传了 800 伏架构和采用新兴锂硫技术的电池组，据称与当今的电动汽车相比，该技术可减少高达 60% 的碳足迹。

克莱斯勒正在展示其未来，令我们高兴的是，它不是 SUV 或小型货车。相反，该公司展示了一款名为 Halcyon 的时尚、运动型四门概念车。Halcyon 具有流畅的线条和低矮的姿态，是一款具有奥迪 e-tron GT或保时捷 Taycan风格的电动轿车，但它充满了未来主义的功能和设计元素。这家曾经著名的汽车公司试图在缺乏新产品的情况下吸引人们的注意力。

这款概念车是一款时尚、面向未来的跑车，其设计融合了自动驾驶、新型电池材料和电动汽车充电功能等新兴技术。它具有更新的克莱斯勒标志以及其他设计特征，官方表示这些特征将延续到量产车辆中。，Halcyon 概念车拥有“运动中的和谐”和可持续发展原则。该车辆基于 Stellantis 的下一代电动汽车平台之一构建。它包括合成材料而不是皮革；外部45%玻璃表面；并采用 95% 的可持续内饰材料，包括压碎的光盘或 CD，作为车辆入口处的克莱斯勒标志。该车是克莱斯勒继 2017 年推出类似小型货车的“Portal”汽车、 2022 年推出Airflow 跨界车 以及 2023 年推出“Synthesis Cockpit”演示车之后推出的最新概念车。

简化、流线型和雕塑般的外观造型

克莱斯勒 Halcyon 概念车在STLA Large 平台上设计，为克莱斯勒品牌未来的外观特征提供了空气动力学、流线型和毫不妥协的愿景。该概念将无缝技术和电池电动性能相结合，与巧妙嵌入空气动力学元素的纯粹、流线型外观设计相协调。引人注目的雕塑造型始于未来派四门 Halcyon 的前部，车身距离路面不到四英寸。精致而实用的前空气叶片空气动力学通过区域增强了性能和最重要的 BEV 续航里程能力。从驾驶舱中可以看到直通通道，为驾驶员提供了与该概念的性能和功能的真实联系。

纤薄、干净、跨车前 LED 头灯具有自适应性，并以全新的 LED 照明克莱斯勒翼形标志为中心，该标志首次在克莱斯勒 Airflow 概念车上首次亮相。前气帘旨在引导气流以实现空气动力学性能。该概念车的挡风玻璃延伸至前端边缘，拉长了驾驶舱，形成了将驾驶员与道路连接起来的宽广视野。

该概念车选择了独特的元素银颜色，给人一种由回收金属制成的外观的美感。温暖的黑色侧面空气动力叶片从前向后干净地引导气流，当驾驶员接近时，空气动力叶片上的功能性克莱斯勒翼形徽标会亮起，以显示车辆电量（满、中或低）。该概念车的主动空气动力技术采用了由轻质复合材料制成的滑动后下部空气扩散器、后扰流板和空气悬架，以提高效率和驾驶动力。该概念车的底盘系统设计采用了新兴的感应充电技术，车辆中集成的传感器与路下的传感器进行通信，为电池充电并提供无限的行驶里程。

无缝连接、可持续且沉浸式的内饰

克莱斯勒 Halcyon 概念车的内部是一个沉浸式环境，拥有近 360 度的视野，具有二元性，可通过无压力的自主功能提供“数字排毒”驾驶舱。这种自主性与控制和体验与道路直接连接的参与式动态驾驶环境的能力相结合。内饰温馨、自然又充满未来感，95% 均采用可持续材料，不仅实现了“和谐运动”，而且实现了与地球的和谐。

雕刻般的驾驶舱以跨车柱到柱的透明显示屏为中心，提供前瞻信息视图，同时保持对道路的关注。与显示屏相辅相成的是可折叠的 15.6 英寸控制台屏幕，可以纵向或横向旋转，并有助于启动和快速访问信息。显示屏可以完全通过语音识别命令进行控制，从而减少了驾驶员输入的需要。

增强现实全屏平视显示器 (HUD) 可共享重要的驾驶信息，例如速度、充电状态等。驾驶舱集成了人工智能功能，驾驶员可以向车辆询问任何问题。STLA Brain 技术通过最新技术和功能提供无线 (OTA) 更新，以保持概念的新鲜感，而 Stellantis AI 系统允许概念诊断问题并传达 OTA 解决方案，而无需访问经销商。

反向轭设计的方向盘可折叠起来，当方向盘缩回时踏板也会缩回，以提供禅宗般的环境。方向盘中央的克莱斯勒翼形标志以及机舱的其他区域都添加了受底特律音乐文化和传统启发的可持续设计，整合了由消费后音乐 CD 制成的粉碎和 100% 回收复合材料。

克莱斯勒 Halcyon 概念车取消了传统的仪表板，让乘客可以利用与汽车同宽的脚踏板，更好地放松并欣赏全景挡风玻璃上的景色。安全气囊位于机舱周围，是一个无缝的创意解决方案，创造了一个开放但受保护的机舱。玻璃中控台设计将车舱空间从前部流向后部，具有现代建筑风格。照明在机舱内发挥着重要作用，是控制台的焦点，其透明的亚克力设计具有弯曲和扩散照明的纹理和形状。重点照明还穿过车门、脚踏板和脚坑。

轻质、梯形形状的前排座椅豪华、时尚，并且具有支撑性，并包裹在玻璃中控台上，赋予内部连续性。前排座椅还可以完全缩回到后排座椅位置，形成一个巨大的无障碍区域。与方向盘一样，前排座椅嵌件也采用了由粉碎的可回收电子 CD 制成的克莱斯勒翼形标志。内饰材料的选择不仅是为了可持续性，也是为了与驾驶舱的露天特征兼容，例如激光图案太阳能白色绒面革，由 73% PET 瓶制成，用于上座椅和车门区域。玛雅金色缝线为座椅带来温暖的感觉，非皮革合成软装饰包裹着下部座椅，座椅靠背包裹着太阳能白色合成软装饰。内饰采用 100% 再生 Mélange Heather 聚酯纤维面料。

深灰色木质室内地板采用可延展的纺织木材和超细纤维背衬，提供多种潜在应用。木材是可追溯的，指的是在整个生产过程中对原材料进行跟踪和追溯的过程。拉丝黑铜门和门槛薄膜装饰提供了油漆的替代方案，并减少了涂漆过程中排放的挥发性有机化合物 (VOC) 的使用。薄膜材料巧妙地从黑色过渡到棕色，与明亮的露天舱完美搭配。门槛上还带有独特的压碎 CD 式克莱斯勒翼形标志。行李箱区域使用与前部相同的织物注入木材，并在地板上设有滑行板，可以将其拆下以进行存储。后排座椅的通道可容纳超大物品（例如滑雪设备）的运输。

巧妙、直观、个性化的用户体验

克莱斯勒 Halcyon 概念车以 Stellantis 的全套创新技术为基础，与互补的 STLA Brain、STLA SmartCockpit 和 STLA AutoDrive 技术共同协作，实现和谐运动并巧妙地增强车辆用户体验。在准备模式下，Stellantis AI 虚拟助手会为当天做准备，通知驾驶员和克莱斯勒 Halcyon Concept 即将发生的事件。个性化和无缝的体验将车辆与其他连接设备（例如智能手机或智能家居恒温器）联系起来。智能座舱舒适功能采用先进的 STLA Brain 和 SmartCockpit 技术，可分析天气状况并使用个性化偏好来远程设置 HVAC 级别。预测导航是该概念的众多预测交互功能之一，它与驾驶员的日历同步，为车辆做好实时交通和导航路线的准备。

STLA AutoDrive 技术平台支持 4 级自动驾驶功能，利用预测导航消除交通压力。方向盘和踏板缩回，可调光玻璃顶篷和挡风玻璃可以变得不透明，以保护隐私并创造一个身临其境的空间，例如观星模式，在该模式下，座椅会变成悠闲的位置，而增强现实挡风玻璃 HUD 会投射有关恒星和星座的信息。 乘员还可以观看电影和玩游戏，自适应环境具有一个媒体系统，可以根据驾驶员的个人喜好和历史记录选择音频和内容。增强现实 HUD 包括记忆地标功能，可在驾驶过程中固定兴趣点和之前访问过的位置，并且地标固定可以选择和共享。

想要拥有控制装置的驾驶员可以使用语音识别来部署方向盘，并在一辆与道路融为一体的低调车辆中体验纯粹的动态驾驶兴奋。定制的电动汽车驾驶模式通过可选级别的 ADAS（高级驾驶员辅助系统）支持增强了驾驶体验，HUD 中的全息元素无缝融入现实世界，实现导航和游戏化。这个概念可以通过识别某些地标或标记最佳单圈时间来游戏化穿越山区的旅行。

完全自主、无线充电和更低的碳足迹

克莱斯勒 Halcyon 概念车设想了一个未来，利用创新的动态无线功率传输 (DWPT) 技术，为行驶在专门装备的专用道路车道上的电动汽车进行无线充电，从而实现从纽约到西雅图等目的地的无限范围和旅行。无需充电器、充电线或充电站。Stellantis 于 2022 年合作，在意大利基亚里的 Arena del Futuro 赛道展示了 DWPT 技术的潜力。该概念还设想采用不使用镍、钴或锰的突破性 Lyten 800V 锂硫电动汽车电池，预计碳足迹比当今同类最佳电池低 60%，并成为实现最低排放电动汽车电池的途径在全球市场上。2023年5月，Stellantis旗下企业风险基金Stellantis Ventures宣布投资Lyten，以加速Lyten 3D石墨烯在移动行业应用的商业化。