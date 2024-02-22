苹果推出了一款名为”Apple Sports”的免费应用（目前仅限美国、英国、加拿大市场），这是一款专为 iPhone 用户提供的体育赛事平台，整合球队数据、球队阵容、解说信息、实时博彩赔率等内容，涵盖 NBA、美足联（MLS）、美国大学生篮球联赛（NCAA）、国家冰球联盟（NHL）、英超联赛等赛事。

Apple Sports 目前已在美国、英国、加拿大面向 iPhone 用户开放下载。

借助这款 App，用户可以关注喜爱的球队和联赛的赛程，可以在 iPhone 主屏幕上自定义显示积分板、查看比赛日程。

此外，你关注的球队还会无缝同步到 Apple News 和 Apple TV 应用中现有的“我的体育”部分。目前 Apple Sports 支持关注以下联赛的球队：

美国职业足球大联盟 (MLS)

美国职业篮球联赛 (NBA)

美国大学生篮球联赛 (NCAA)（男子和女子）

国家冰球联盟 (NHL)

德国足球甲级联赛 (Bundesliga)

西班牙足球甲级联赛 (LaLiga)

墨西哥足球超级联赛 (Liga MX)

法国足球甲级联赛 (Ligue 1)

英超联赛 (Premier League)

意大利足球甲级联赛 (Serie A)

苹果表示，MLB、NFL、NCAAF、NWSL 和 WNBA 的支持将在其各自赛季开始前上线。

此外，该应用还提供快捷链接，用户可以直接跳转到 Apple TV 或绑定的流媒体应用观看比赛直播。