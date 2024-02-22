苹果推出了一款名为”Apple Sports”的免费应用（目前仅限美国、英国、加拿大市场），这是一款专为 iPhone 用户提供的体育赛事平台，整合球队数据、球队阵容、解说信息、实时博彩赔率等内容，涵盖 NBA、美足联（MLS）、美国大学生篮球联赛（NCAA）、国家冰球联盟（NHL）、英超联赛等赛事。
Apple Sports 目前已在美国、英国、加拿大面向 iPhone 用户开放下载。
借助这款 App，用户可以关注喜爱的球队和联赛的赛程，可以在 iPhone 主屏幕上自定义显示积分板、查看比赛日程。
此外，你关注的球队还会无缝同步到 Apple News 和 Apple TV 应用中现有的“我的体育”部分。目前 Apple Sports 支持关注以下联赛的球队：
- 美国职业足球大联盟 (MLS)
- 美国职业篮球联赛 (NBA)
- 美国大学生篮球联赛 (NCAA)（男子和女子）
- 国家冰球联盟 (NHL)
- 德国足球甲级联赛 (Bundesliga)
- 西班牙足球甲级联赛 (LaLiga)
- 墨西哥足球超级联赛 (Liga MX)
- 法国足球甲级联赛 (Ligue 1)
- 英超联赛 (Premier League)
- 意大利足球甲级联赛 (Serie A)
苹果表示，MLB、NFL、NCAAF、NWSL 和 WNBA 的支持将在其各自赛季开始前上线。
此外，该应用还提供快捷链接，用户可以直接跳转到 Apple TV 或绑定的流媒体应用观看比赛直播。