流传了近半年的foodpanda东南亚业务出售谈判终于迎来了尾声。

欧洲外卖巨头Delivery Hero日前表示，公司已终止了同主要谈判方就其在部分东南亚市场的foodpanda业务出售讨论。

Delivery Hero在一份声明中指出，在今年2月2日再次确认这一正在进行的讨论时，公司尚且对与谈判对手达成一致意向持有乐观态度——Delivery Hero称，当时，公司认为已经与潜在买家就出售业务的基本条款达成一致。

然而，随着时间来到现在，Delivery Hero表示，由于情况已不再如此，公司决定退出这一谈判。值得一提的是，Delivery Hero也未对外透露其谈判方的身份。

作为背景，去年9月份时，Delivery Hero曾对外证实将出售其在新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨、缅甸以及老挝的foodpanda业务。而作为这一出售意向的潜在可能，有知情人士在当时指出，Grab或将支付超10亿欧元的金额来收购上述出售业务。

到了本月早些时候，有东南亚媒体援引知情人士消息称，关于foodpanda东南亚业务出售给Grab的谈判已经告吹。而在随后不久（2月5号左右），彭博社则又在报道中指出，Delivery Hero否认了其东南亚地区foodpanda业务出售谈判破裂的传闻。并且Delivery Hero也在当时表示，该业务的潜在出售谈判仍在进行中。

回到本次谈判结束声明。Delivery Hero称，2023年期间，随着亚太地区迎来了其转折点，公司在该地区的业务优势也在过去的几个季度内变得更加明显，“我们相信，该地区仍有能力去推动大规模的盈利增长···经过数月的慎重讨论，我们决定终止谈判。”

Delivery Hero强调，公司将一如既往地对并购持开放态度，并将继续评估潜在的战略选择。并且Delivery Hero也补充道，只有在能为股东创造价值且交易完成的确定性很高的情况下，公司才会进行谈判。

Delivery Hero并没有对外详细说明此次的业务出售原因，但有观点指出，由于亚洲市场竞争激烈且投入消耗大，这一出售有望推进公司盈利目标的实现——作为这一诉求的背景，据统计，自17年上市以来，截至去年9月份，Delivery Hero在每个财年内都出现了亏损。

有报告指出，23年期间，foodpanda预计会以27亿美元的规模占据东南亚外卖市场15.8%的GMV份额（金额较上年下降12.9%），位居第二。相比之下，Grab和Gojek分别以55%（94亿美元，较上年增长6.8%）和10.5%（18亿美元，较上年下降10%）的规模各自占据第一和第三。