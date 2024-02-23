沃尔沃正在其 XC40 和 C40 全电动车型上放弃“Recharge”功能，以精简其产品组合，迈向纯电动汽车的未来。沃尔沃XC40 和 C40 Recharge 已重新命名为 EX40 和 EC40，并提供新的可选性能升级和特别黑色版。作为最早宣布致力于全电动产品线的汽车制造商之一，沃尔沃的早期投入正在得到回报。

沃尔沃于 2019 年 10 月推出全电动 XC40 Recharge ，开启了攻势。这款电动 SUV 由 AWD 动力总成提供动力，采用沃尔沃标志性的瑞典设计，续航里程超过 250 英里（400 公里）。2021 年 3 月，沃尔沃推出了 C40 Recharge，这是一款针对新市场的小型跨界车。唯一的抱怨是该车型的 EPA 续航里程有限（210 英里），而特斯拉的 Model Y 使用相同尺寸的电池可实现超过 300 英里的续航里程。

沃尔沃去年更新了电动 SUV，增加了续航里程、充电速度更快以及多项新功能。新款 XC40 的 EPA 续航里程可达 270 英里，而 C40 Recharge 的续航里程可达 275 英里。随着汽车制造商向全电动产品线靠拢，它正在简化其车型名称，以避免与混合动力车混淆。沃尔沃宣布正在精简其电动汽车车型名称，以期在 2030 年之前成为全电动汽车产品线。

电动 XC40 和 C40 Recharge 已重新命名为 EX40 和 EC40，与其新推出的 EX30、EX90 和 EM90 电动汽车保持一致。沃尔沃还为 EX40 和 EC40 双电机型号推出了新的性能软件包。它还将在特定市场上作为先前型号的升级版提供。

新的性能升级将功率输出提高了 34 马力（25 千瓦），独特的踏板映射可实现更快的加速。 “性能”驾驶模式可释放高达 436 马力（325 千瓦）的功率。该软件包将作为新车型的选项升级提供，而旧车型年份的车辆可以购买并将其直接下载到他们的汽车上。沃尔沃正在为新的 EX40、EC40 和 XC40 车型推出特别黑色版。它包括玛瑙黑漆、黑色徽章、20 英寸合金轮毂以及微技术或纺织木炭内饰。

沃尔沃 1 月份实现了连续第 17 个月的增长，其中电动汽车处于领先地位。去年电动汽车占沃尔沃总销量的16%。沃尔沃正在成为一家全电动汽车制造商，在大型 SUV、豪华货车和经济型车型等热门细分市场推出了独特的车型。

将 XC40 和 C40 Recharge 电动汽车与其新电动车型结合起来将有助于区别于其混合动力车型。去年，沃尔沃售出了创纪录的 113,419 辆电动汽车，占其总销量的 16%，之后，沃尔沃希望通过今年推出的新车型来加速电动汽车的销售。到明年，沃尔沃的目标是实现 50% 的销量（即约 60 万辆）为纯电动汽车。首席执行官吉姆·罗文表示，他相信该汽车制造商有望实现其目标。