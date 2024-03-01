据路透社报道，就在 Neuralink 宣布其脑机接口人体测试获批不到一个月后，美国食品药品监督管理局（FDA）就发现该公司在动物实验记录保存和质量管控方面存在一些问题。

调查人员发现，Neuralink 加州的动物研究设施存在质量管控漏洞，而对得克萨斯州设施的类似检查并未发现问题。

Redica Systems 的资深质量专家杰里·L·查普曼 (Jerry L. Chapman) 表示：“这些问题表明（Neuralink）公司缺乏对细节的关注。”

FDA 检查人员发现的实验室问题包括缺少仪器的校准记录，例如其中一项研究中使用的 pH 计。另一项研究中，包括“生命体征监测仪”在内的七种仪器没有校准记录。Neuralink 对数百只动物进行了实验，包括猴子。

其他问题包括质量保证官员没有签署最终研究报告，也没有记录任何偏离批准的协议或标准操作程序的情况。

目前，Neuralink 正在进行真人测试，旨在帮助因脊髓损伤或肌萎缩侧索硬化症 (也称为渐冻症) 而瘫痪的患者利用脑机设备重新进行交流。

路透社 2022 年 12 月曾报道称，美国农业部 (USDA) 调查人员正在调查 Neuralink 潜在的动物福利违规行为，此前内部员工投诉称其动物测试仓促进行，造成不必要的痛苦和死亡。动物福利倡导组织负责任医学委员会向美国农业部和食品药品监督管理局提交了正式投诉，指控 Neuralink 违规。