消费级 AR 品牌雷鸟创新今天宣布完成新一轮亿元级融资。本轮融资由华泰紫金、燕创集团等多家机构联合投资，融资金额将用于新一代消费级 AR 眼镜的技术研发、量产和市场普及，以及推动 AI+AR 眼镜生态建设。

至此，雷鸟创新在过去一年时间内已完成了三轮融资，主要投资者包括复星创富、容亿投资、干杯基金、英诺天使基金、三七互娱、润兴锐华、博士眼镜、野草创投、海南盈添等。

针对此次融资，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示：AR 眼镜作为 AI 技术的最佳硬件载体，在空间计算时代已经展现出独特的价值和潜力，行业发展的拐点即将到来。雷鸟创新将不断革新技术，为用户带来更具创造性的 AR 体验。

华泰紫金总经理樊欣表示：消费级 AR 行业经过多年发展，随着上游的逐渐成熟及 AI 技术的突破，已初步具备革新智能终端交互模式的软硬件基础，有望成为消费电子的新引擎。当前时点处在产业爆发前夕，有上百倍增长空间，雷鸟创新凭借优秀的核心团队和独特的双产品线战略，构建了竞争优势，具有较高的投资价值及巨大的增长潜力。

燕创集团副总裁郭成威表示：随着消费级 AR 产业核心技术突破及头部厂家推出新产品，新一波消费级 AR 产品的创新热潮即将到来。雷鸟创新孵化于 TCL 集团，创始人李宏伟是一名成功的连续创业者，思路清晰，消费者洞察体系完整且敏锐。创始团队拥有丰富的成功创业经验，且在显示、系统、软件、内容以及开发生态和销售渠道具备明显优势，发展后劲十足。