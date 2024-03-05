动点出海获悉，据外媒援引泰国总理办公室的一位官员消息表示，电动汽车巨头特斯拉目前正在与泰国政府探讨在该国开设生产工厂的潜在可能。

作为背景，去年晚些时候，特斯拉高管曾在泰国总理的带领下参观了泰国工业园区，当时，后者表示正寻求特斯拉于此的潜在投资。

回到本次建厂探讨。泰国相关官员称，这一工厂可能会与汽车制造或者电池相关。不过，关于该工厂的意向城市以及时间规划方面的信息并未在此次消息中透露。

目前，特斯拉在全球范围内共拥有6家工厂（其中包括5家超级工厂），并且该公司也已在去年宣布将在墨西哥再建设一家超级工厂——最终，“我们可能会至少建设10到12家超级工厂”。而作为这些工厂的承载，特斯拉曾表示，到2030年，希望达成2000万辆的电动汽车年销量。

据悉，23年期间，特斯拉的年产量为181万辆左右，较上年提升38%。

值得一提的是，22年晚些时候，特斯拉就已在泰国开始接受订单，而这些车辆也已于去年展开陆续交付。

另一方面，就泰国而言，包含纯电两轮车和纯电卡车在内，泰国纯电电动车的注册量在去年呈现出了显著增长，从22年的2.08万辆增长到了10.02万辆，增幅近380%——其中，纯电汽车从上年的9678辆增长到了7.63万辆，增幅超688%。此外，泰国电动汽车协会主席Krisda Utamote也在不久前的一份采访中预测，24年期间，泰国电动汽车的注册量有望达到15万辆，而这将在当年的总注册量中占据20%的份额。

展望未来，泰国曾表示，希望到2030年时将其250万辆汽车年产量的三分之一部分转变为电动汽车，并正在制定相应的激励措施以鼓励更多投资转向该国的电动汽车制造领域。

而在这一目标下，据统计，目前，就中国而言，泰国已通过减税和补贴政策吸引到了包括比亚迪、长城、名爵、合众等多家车企的目光，并从中获得了14.4亿美元的生产设施投资承诺——以比亚迪为例，比亚迪于去年在泰国动工的首家泰国工厂有望在今年投产，其预计年产能将达到15万辆。作为参照，比亚迪去年在泰国卖出了近3.04万辆电动汽车，占该国去年电动汽车总销量的40%。