充满乐趣、标志性、创新且符合现代潮流的雷诺 5又回来了，经过彻底改造，为紧凑型电动汽车的世界带来了一些亮点。早在今天的全电动版本首次亮相之前，最初的雷诺 5 就已于 1972 年至 1994 年生产，总产量超过 550 万辆。为了重拾对全电动未来的情感，雷诺在 2021 年 1 月推出了 5 款展示车，随后将进行量产设计。今天，雷诺推出了新款全电动超迷你车，并带来了 5 E-Tech。

作为雷诺“Renaulution”复苏战略的全电动支柱，该战略中，这家法国汽车制造商希望重新占据欧盟汽车市场的更大份额，并销售更多本地制造的汽车。雷诺集团和 Ampere 共同重新构想 5，不是对原版的复古或怀旧致敬，而是作为一款当代电动汽车，提供自己独特的“复古未来主义设计”，唤起情感和激起兴趣——就像50年前原版一样。雷诺 5 E-Tech 是首款在 Ampere 的新型 B 级电动汽车平台（称为 AmpR Small）上设计和制造的车型。该定制平台拥有平坦的地板、2.54 米的轴距和 326 升的载货容量。同时保持较低的重心和有限的重量（1,500 公斤/3,300 磅）。AmpR Small 帮助雷诺将新款 5 E-Tech 的开发时间缩短至三年，并启用了双向充电、车辆到电网 (V2G) 和即插即用功能等新技术。

迷你身材比看起来更紧凑



雷诺 5 E-Tech 电动汽车是一款比例颇具吸引力的汽车，但其尺寸与小型灵活的城市汽车相同。长3.92m，仅比Clio短9cm。优化的轴距（2.54m）——宽敞的内部空间的承诺——加上非常短的悬垂，仅比 Clio 短 4 厘米。1.77m 的宽度增强了汽车的道路存在感，同时又不影响其在城市道路上的敏捷性。它的尺寸非常理想，配有位于地板下的电池，高度为 1.50m，仅比 Clio 高 6cm。

标志性座椅和内饰引人注目



现代座椅设计灵感来自标志性的 R5 Turbo，其 H 形特征提醒人们雷诺在 70 年代和 80 年代在这一领域极具创新性。牛仔布内饰坚固、原创且温馨，为雷诺 5 E-Tech 电动车的有趣本质做出了时尚贡献。这种牛仔布面料由 100% 再生塑料 (PET) 水瓶制成，用于 Techno 版本的座椅、仪表板和门板。标志性五是大胆设计和尊贵标志的象征，色彩绚丽，呈现高规格复古外观。座椅采用灰色织物装饰，H 为石南色，还有一个大号印刷的“5”，也是黄色的。这款内饰由 100% 再生面料制成。

充满科技感的水平屏幕



双水平屏幕为雷诺 5 E-Tech 的内饰带来现代、高科技、有趣的外观。面向驾驶员的是一个 10 英寸数字仪表板，可完整显示驾驶信息，并有五种不同的视图可供选择。中央多媒体屏幕也是10英寸。它由 OpenR Link 系统提供支持，内置 Google，适用于 Techno 和 Iconic Five 配置。

欧洲独一无二的新一代电动平台



雷诺 5 E-Tech 电动车是第一款基于 AmpR Small 打造的汽车，这一全新全电动平台的开发旨在展示其标志性设计，并且不会影响性能。它的开发目的既是为了优化电动汽车并将其推向主流，它通过与 CMF-B 平台共享许多不影响电动性能的部件（例如前悬架）来降低成本。同时，它对电力驱动系统各个方面的开发采取不妥协的方法，特别是电机和电池集成。为这款车开发的所有电气元件将与 Ampere 为雷诺品牌及其合作伙伴设计的未来 B 级电动车型共享。

专注于驾驶乐趣



全新 AmpR Small 平台经过校准，使雷诺 5 E-Tech 电动车能够提供与其动态设计相媲美的性能和驾驶感觉。它在同类产品中树立了新标准，进一步优化了前悬架，其转向系统具有极短的传动比 (13.7)，具有无与伦比的敏捷性。转弯半径仅为10.3m，在城市中机动自如。特别强调阻尼，以吸收电池增加的重量。

后悬架采用多连杆几何形状，以前是为高端市场的车辆保留的。其优点包括在急弯处具有更高的动态性能，在较宽的拐角处具有更高的稳定性，以及通过减少敲击噪音来提高舒适度。就雷诺 5 E-Tech 电动车而言，其优势不仅仅限于行驶机构的性能。该平台的几何形状还允许集成更大的电池（52 kWh），尽管车辆尺寸紧凑，但 WLTP 续航里程仍可达 400 公里/248 英里。

全方位服务，发挥V2G和V2L魅力



新款雷诺5 E-Tech电动车配备V2G（车辆到电网）技术，配备11千瓦交流双向充电器，可为用户节省成本WH，同时受益于可以反馈到电网以满足需求的低碳电力。当然，雷诺 5 E-Tech 电动车也可以在家中或街上通过传统充电点充电。

借助雷诺 5 E-Tech 电动车双向充电器中内置的 V2L（车辆到负载）技术，用户可以通过可选适配器将 220V 电​​器（例如吸尘器、水壶或电烧烤炉）连接到汽车电池。该功能的输出功率为 3,700 瓦。

极佳智能的辅助驾驶系统



雷诺 5 E-Tech 电动车配备了一系列驾驶员辅助系统 (ADAS)，在驾驶、安全和停车方面可与下一细分市场中的最佳系统相媲美。除了驾驶员注意力监控系统外，它还具有 Scenic E-Tech 电动车上常见的四种安全 ADAS 功能，但之前在 B 级车中没有出现，并且超出了新 GSR II（通用安全法规 II）的要求： 自动倒车紧急制动、带紧急车道保持功能的前传感器、带紧急车道保持功能的后传感器以及后排乘员安全乘客出口。

位于方向盘左侧的新按钮“我的安全盾”让驾驶员只需按一下按钮即可同时激活或停用至少五个 ADAS 功能的首选设置。在多媒体屏幕上进行的自定义设置包括是否激活该功能、激活到什么级别、允许声音提醒等。在路上，主动驾驶辅助系统可让驾驶员以更轻松的方式应对周末繁忙的交通。它是 2 级 ADAS，将智能自适应巡航控制与 Stop & Go 和车道居中辅助相结合。对于最后一项功能，当交通速度低于 31 英里/小时时，驾驶员可以自动转向路边，以便为摩托车和踏板车留出空间，或为紧急车辆创建安全走廊。

为了提高车辆及其乘员在初次碰撞后的安全性，事故后自动制动系统会在发生碰撞时自动锁定车辆的制动器。这是为了减轻任何二次碰​​撞的后果和潜在的进一步影响。最后，雷诺 5 E-Tech 电动车还配备了免提停车功能，完善了一系列旨在让各种情况下的生活更加轻松的功能。

生产过程更加环保智能

雷诺集团的工业元宇宙为更智能、更快和更好的生产铺平了道路，同时降低了工业流程的成本和碳足迹。与人工智能相结合，它可以对能源消耗进行预测，从而将集团工业场所的使用量减少 20%。目标是到 2025 年 ElectriCity 综合体和 Cléon 站点实现碳中和。

雷诺5 E-Tech电动车的整体可回收率将达到85%，其中22%的材料来自循环经济，其中包括41公斤的回收聚合物。Techno 和 Iconic Five 装饰级别的座椅面料将由完全回收的材料制成。最后一款车型的方向盘和内部隔热材料也将采用生物源材料。