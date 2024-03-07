美国食品药品监督管理局（FDA）批准了 Dexcom 公司的 Stelo 葡萄糖生物传感器系统，该系统可通过蓝牙连接到 iPhone 上使用，无需医生处方即可购买，这也是 FDA 首次批准此类设备。

FDA 表示，该设备并不适用于已诊断患有低血糖症或正在接受胰岛素治疗的人群，这类患者仍需要使用处方设备。该设备适用于非胰岛素依赖型糖尿病患者以及任何可能患糖尿病的风险人群。

据了解，该系统由可穿戴传感器和智能手机应用组成，可每 15 分钟自动测量、记录、分析和显示血糖值，每个传感器在更换前最多可佩戴 15 天。

FDA 表示，该设备的批准具有重要意义，因为它能使更多人方便地监测血糖，改善医疗的可及性，并将健康管理带入家庭环境。

Dexcom 公司表示，该设备将于今年夏天在美国上市销售。

值得一提的是，非侵入式血糖监测仍然是医疗领域的终极目标。去年有报道称苹果最初计划在 Apple Watch 中加入该功能，但由于技术限制未能实现。FDA 也曾警告人们不要使用任何非侵入式血糖监测产品，因为它们并不可靠。

可以肯定的是，非侵入式血糖监测仍然是各大厂商的长期发展目标，未来 Apple Watch 可能也会集成这一功能，但目前来看还需要一段时间。