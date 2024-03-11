苹果在造车上的战略调整，是基于对AI战场的思考，以及微软，谷歌在AI智能设备，包括笔电产品，平板产品，手机产品，网络应用等的布局，对苹果形成了压力。而如果苹果商标的数码消费品没有足够强悍的AI能力，就会失去产品竞争力，而这是苹果的基本盘。另外，自动驾驶的进展受到监管，法规等的制约，不会短时间内在商业上兑现，围绕自动驾驶的泡沫在短期内已经无法给与苹果足够的行业发展空间。 新能源车已经进入到价格战和洗盘阶段，对于高端的车型，生存空间是个巨大挑战，在这个时候做战略调整是一个主动防御的结果。

苹果曾经押注自动驾驶技术的成熟，但是事与愿违

尽管泰坦项目（Apple Car 的代号）出现于 2014 年，但这个想法来自苹果联合创始人史蒂夫·乔布斯多年前。报道称，“2008年金融危机爆发后，美国汽车公司濒临破产，苹果首席执行官甚至提出了以低价收购通用汽车公司的想法。”

被认为是 iPod 之父的托尼·法德尔 (Tony Fadell) 证实，他和乔布斯讨论了“这一代的新款大众甲壳虫”。然而，由于公司专注于让iPhone大受欢迎，乔布斯认为现在还不是启动汽车项目的时候。它从特斯拉、福特、通用汽车、宝马、梅赛德斯-奔驰、兰博基尼以及 Alphabet 旗下汽车公司 Waymo 挖来了很多人。该项目受到模糊计划和错误启动的困扰，一些关键高管从一开始就持怀疑态度。该项目受到特斯拉成功的推动，但是，苹果就是苹果，该公司希望发布一些完全成型且与现有产品不同的东西——一种视觉上独特的、可以自动驾驶的电动汽车。至关重要的是，随着汽车的发布目标逐渐接近 2030 年，整个项目开始与行业和经济趋势脱节。电动汽车销量目前正趋于稳定，高端市场已经饱和，据报道，苹果汽车的目标价格约为 10 万美元。

然而，苹果汽车最大的问题是该公司根本无法让它发挥作用。该项目于 2014 年启动，临近开始时，苹果决定其汽车需要能够自动驾驶。当时，这似乎是一个难题，多家公司可能都在努力解决。2015 年，特斯拉已经开始销售配备 Autopilot 功能的汽车。谷歌自 2000 年代末以来一直在处理此案，并表示正在取得快速进展。有数十家资金雄厚的自动驾驶初创企业，其中许多被汽车制造商收购。优步自信地将其业务的未来押在摆脱人类司机上。到 2017 年，汽车行业的许多人都乐观地预测，最迟在 2020 年代初期，自动驾驶汽车将会问世。

Apple Car 最初设计为拥有 5 级自动驾驶系统，这意味着它将完全使用车载计算机进行自动驾驶，无需方向盘或踏板。唯一的手动控制是“视频游戏式控制器或 iPhone 应用程序”，作为备份。

事实并非如此。特斯拉已经兑现了埃隆·马斯克的无数承诺，即距离全自动汽车仅剩一年的时间，并且在一名工程师在使用 Model 3 的“全自动驾驶”功能时死亡后，特斯拉正面临新的审查；十月，马斯克承认他对这项技术“过于乐观”。Uber停止开发自己的自动驾驶汽车。福特和大众在投资数十亿美元后放弃了联合项目 Argo。通用汽车支持的Cruise已召回旧金山街道上的出租车，此前其中一辆出租车在街上出了事故。（通用汽车公司每年损失 20 亿美元，就在上周，其估值还腰斩了一半。）

每家参与制造自动驾驶汽车竞赛的公司都遇到了现实世界中同样的一些障碍（偶尔还有其他汽车），即不可预测的驾驶员以及极其多样化的环境和道路条件。自动驾驶汽车在一次去商店的过程中可能面临的场景范围是巨大的，失败的风险包括死亡。对于其他汽车制造商来说，修改自动驾驶汽车的计划既昂贵又令人尴尬。对于苹果来说，这最终意味着整个项目的失败。

如果说苹果的举动有什么不同的话，那就是苹果的举动是一个很晚的信号，表明自动驾驶泡沫已经破裂，但它是一个明确的信号。苹果并不是一家初创公司，也不是一家试图追赶埃隆·马斯克推文节奏的汽车制造商。截至2023年底，其手头现金超过700亿美元。它并没有耗尽资金来投资它几乎已经解决的问题。这是一家积极主动的公司，与汽车行业也有联系，拥有近乎无限的资源，但意识到其计划在可预见的未来可能不可行，苹果果断做出了切割。

早期的自动驾驶技术创造了一种更大的必然性幻想，这种幻想如此强烈，以至于席卷了地球上最大的公司之一。与此同时，同行们意识到，软件辅助驾驶的未来看起来不太像“自动驾驶汽车”——这一目标在概念和实践上与“通用人工智能”相似，而“通用人工智能”是 OpenAI 等公司的圣杯——而更像是我们所拥有的目标。如今：大多数新车都配备了朴素但真正有用的驾驶辅助工具和安全功能——自适应巡航控制、车道辅助、紧急制动。所以，苹果转向了AI，并可以寄希望于在将来，在人工智能的基础上，重返自动驾驶领域。

AI数码消费品层出不穷，苹果不断加注人工智能能力

苹果可能从来没想到，一夜之间，千树万树“人工智能”花开。与微软不同，我们将其视为软件和服务人工智能领域的领导者，与 OpenAI 建立了独家合作伙伴关系，使其受益于 GPT-4 LLM 集成机会，并将其人工智能功能广泛融入其整个产品堆栈，特别是生产力软件和云，我们看到苹果在人工智能开发方面相对较晚，必须努力赶上竞争对手。例如，OpenAI 自 2019 年以来一直在开发其 GPT LLM。微软于 2022 年在 GitHub 上开发了Copilot，并在 2023 年为其他产品发布了更多 Copilot。

而另一个重要的对手谷歌也在人工智能上发力，通过 Google Cloud 和三星之间的新合作伙伴关系，Galaxy S24 用户将能够通过三星构建的应用程序和服务访问强大的人工智能模型Gemini 。凭借谷歌在人工智能方面的最新进展，谷歌有机会增强数十亿人对 Android 的喜爱。此外，苹果过去没有提供有关其人工智能开发的重要细节。然而，首席执行官蒂姆·库克在最新的财报简报中表示，他相信“GenAI 和人工智能为苹果带来了巨大的机会”。此外，管理层强调，公司正专注于生成式人工智能的内部产品开发，以下是苹果在人工智能方面做的动态：

Apple Music ：该公司 推出了 Apple Discovery Station，它利用机器学习算法来识别用户的收听模式，并为用户生成编译的个性化音乐播放列表推荐。

Deep Fusion ：Apple 最新的 iPhone 型号包含 Deep Fusion 等功能，该工具利用机器学习进行像素处理和纹理优化，以提高照片质量。其工作原理是，用户拍照时拍摄 9 张多张照片，Apple 的神经引擎 会分析 每张照片并单独选择每个像素，针对更高的细节和更低的噪点进行优化，从而创建更高质量的图像。

视觉查找 ：此外，Apple 还具有 视觉查找 功能，该功能通过利用对象识别技术来使用 iPhone 摄像头检测对象，该技术 收集 对象的特征，从相似特征的数据库中提取并检索信息，以识别该对象并提供有关该对象的见解。

Apple Watch ：Apple 的智能手表功能包括跌倒检测和碰撞检测，它 使用 设备中安装的一系列传感器、麦克风和 GPS，根据从 Apple 进行的测试中收集的训练数据来推断佩戴者的速度和位置。

Siri： 苹果公司著名的 Siri 语音助手，其语音识别技术使用深度神经网络来转换用户语音的语音模式，并将其与语音数据库进行比较，以检测用户的语音。

自动更正： 苹果对其自动更正功能 进行了 升级，该功能更加个性化，因为它由 Transformer AI 模型提供支持，该模型可以学习用户的文本模式并预测每个用户可能使用的下一个单词或短语。

2024 年 1 月，苹果在美国推出了Vision Pro 虚拟现实耳机，并计划今年在国际上推出。根据公司的收益简报，管理层强调了 Vision Pro 由人工智能驱动的两个组成部分，即设备的地图绘制和手动跟踪方面。在地图方面，苹果将 Vision Pro 称为“空间计算机”，并引入了空间计算，使设备能够学习物理环境并与之交互。其中的一个关键概念是空间映射，即物理环境地图的 3D 重建过程。该过程涉及通过使用复杂的深度传感技术（包括 Vision Pro 配备的传感器、摄像头和激光雷达）将点投影到物体上来收集物理环境中的数据。数据和图像通过其 M2 芯片中专用神经引擎中的计算机视觉算法进行处理，具有神经网络计算加速功能，可以更快地处理实时对象和图像检测，以创建物理环境的表示以及对对象的面部分析。用户。此外，Apple 的 Vision Pro 还支持手部和眼部跟踪功能，该功能通过从设备中的侧面、前置和底部安装的摄像头收集输入数据（用户的手势）来工作，这些摄像头捕获用户的手势和投射光的红外传感器将图案复制到眼睛上，并使用机器学习算法处理 R1 芯片中的数据，从而使用户能够对虚拟环境进行操作和交互。空间映射和手眼跟踪技术使 Vison Pro 能够渲染物理环境，并进一步启用诸如将虚拟现实与物理世界重叠的直通模式等功能，从而允许用户与两者无缝交互。

据彭博社报道，据报道，苹果正在其编程软件Xcode中开发人工智能工具，这是苹果的官方软件开发工具，用于“为所有苹果平台创建应用程序（设计、开发和发布）：iOS、iPadOS、tvOS、watchOS、和 macOS”。据称，Xcode 中的人工智能开发可以通过预测和建议代码行以及转换来自不同编程语言的代码来帮助软件开发人员进行编码，这可能会让第三方开发人员节省时间。据报道，该工具与 Microsoft GitHub Copilot 的功能有相似之处，我们之前在 Microsoft 分析中介绍过它作为 AI 助手，可以帮助程序员节省时间并提高生产力，因此我们相信苹果正在尝试做与 Microsoft Copilot 类似的事情。 Xcode 于 2022 年推出，截至 2023 年付费用户超过 10 亿，我们估计到 2028 年它将产生 66 亿美元的收入机会。然而，Xcode 的收入模式有所不同，因为它是一个面向软件开发人员的免费开源平台，并不直接为苹果创造收入。不过，开发者可以加入Apple 开发者计划，该计划提供额外的工具和资源来在 Apple 生态系统中构建应用程序，并且每年的年费为 99 美元。因此，我们认为人工智能的开发不会直接为苹果带来收入，但可能会提高苹果开发者计划的竞争力。我们相信，这还可以帮助开发者缩短在苹果生态系统上开发应用程序的时间，从而使苹果公司受益于增加应用商店的广度，从而增加应用商店的购买量，从而为苹果带来更高的佣金收入。

此外，据报道，苹果还一直在开发其他生成式人工智能工具，例如“Apple GPT”，这是一种人工智能聊天机器人，可能类似于微软 Copilot (Bing Chat) 和谷歌 Gemini。不过，苹果尚未公布有关该产品开发的更多细节。

总结

所以，苹果在汽车上所作的调整，是一次重要的战略转移，其主要目的，还是通过人工智能捍卫其庞大的硬件和软件生态基本盘。Apple 拥有14.6 亿活跃 iPhone用户群。我们相信 Vision Pro 等人工智能产品可以让该公司充分利用其庞大的安装基础。其中一个方面是由于苹果生态系统。苹果公司的所有产品都共享该公司生产的类似操作系统，允许不同苹果产品（例如智能手机、平板电脑、个人电脑、无线耳机和智能手表）之间的集成和连接。Apple Vision Pro 可以链接到用户的 iPhone 并连接到 Mac。Apple Vision Pro 还允许用户访问许多 Apple 应用程序“包括图书、相机、联系人、FaceTime、邮件、地图、消息、音乐、笔记、照片、Safari浏览器”。

此外，Apple 生态系统在基于类似操作系统的多种设备上拥有广泛的应用程序。我们相信该公司在智能手机、个人电脑、平板电脑、无线耳机和智能手表等产品上的客户忠诚度可以让用户支持该公司采用其新的人工智能产品，从而维持强大的竞争力。