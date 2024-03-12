TheSpAndroid 的 Matt Navarra 解包发现，最新版本（33.8.4）的 TikTok 代码中出现了一个新的“TikTok Photos”引用。

字符串内容显示，这个新应用似乎与 Meta 的 Instagram 非常相似，用户可以借此将其拍摄的照片以及视频随时随地地分享给朋友和家人。

除此之外，新版 Tiktok 应用中还集成了 Tiktok Photos 的应用图标，其配色方案与原始 Tiktok 图标相同（注：即粉、白、蓝、黑）：

下方为 Tiktok 最新 logo，同样以黑色为底，中间穿插粉色、白色以及蓝色的纹理图案。