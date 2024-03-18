恰逢玉兰花期，Apple中国区静安零售店即将开幕。

地铁侧入口

穿过广场上方的一片树林，静安寺的迷人景致便映入眼帘。沿着巴东芝麻白花岗岩铺设的台阶拾级而下，便会看到阶梯状的双曲面墙体向前延伸，围拢成一个圆形的剧场。这家零售店正门口的弧形玻璃幕墙赫然映入眼帘。

透过店内看静安寺

下沉广场区，图源 Apple

Apple静安店仍由知名建筑事务所Foster+Partners操刀，该事务所曾操刀设计了苹果加州新总部，还为苹果设计过许多极具创意的门店，如飘浮在水面上的新加坡旗舰店、带有水幕的意大利旗舰店、竹林掩映的澳门旗舰店等。

Apple静安店，作为Apple在上海的第八家零售店，意味着该公司在大中华区的Apple Store零售店总数达到57家。Apple静安店的开业，无疑为Apple在中国的零售业务增添了新的活力。

引人注目的穹顶

静安店Logo的灵感来源于上海市花白玉兰，象征着上海的创新和开拓精神。这家新店的开业，进一步巩固了上海作为Apple零售业务重要市场的地位。自2010年Apple浦东店在上海开业以来，Apple的零售业务在上海取得了长足的发展。在过去的14年里，上海的7家零售店接待了超过1.6亿次的顾客，线上商店也吸引了大量的访问者。

Apple在中国已有31年的发展历程，不仅在中国市场取得了显著的成就，而且与本地社区建立了深厚的联系。Apple静安店自然不例外。此前，Apple一直通过邀请本地艺术家、音乐家和创意人士参与活动，展示并教授他们的创作过程，进一步丰富顾客的购物体验，Apple静安店也将继续延续这一传统。

本地插画艺术家现场授课

助听设备取用区

Apple一向非常注重培养员工的多元文化和包容性。Apple鼓励员工尊重并欣赏不同的文化、背景和观点，创造一个包容和开放的工作环境。

取货区

Apple 静安店拥有超过 150 名训练有素的员工，其中甚至包含听障人士、音乐剧演员（兼职）、大学老师（退休）等等。除中文外，团队还可以使用英语、日语、韩语、德语、西班牙语和马来语与顾客交流。员工还可以说 25 种方言，为来自全国各地的中国顾客提供个性化服务。

值得一提的是，团队成员中超过八成有在中国不同城市的 27 家 Apple Store 零售店工作的经验。还有近三分之一的团队成员来自上海本地，他们对这座城市和这里的市民有着深入的了解。

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3月12日，苹果在官网宣布将扩大在中国的应用研究实验室，以支持产品的制造。苹果表示将提升上海研究中心的能力，为所有产品线的可靠性、质量和材料分析提供支持。今年晚些时候，苹果还将在深圳开设一个新的应用研究实验室。

事实上，尽管中国市场竞争越来越激烈，但苹果依旧认为这个市场蕴含重大机遇，值得继续耕耘，这也是Apple静安店传递出来的信号。

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