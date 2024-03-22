据外媒援引路透社报道指出，总部位于印尼的金融科技独角兽Akulaku已获得了汇丰银行高达1亿美元的债务融资承诺。

据悉，这一资金计划用于偿还Akulaku当前的部分债务。汇丰银行（新加坡）在新闻稿中表示，这笔交易彰显了其对支持新经济业务的决心。

作为背景，Akulaku曾在22年时先后从MUFG和泰国暹罗商业银行分别获得了2亿以及1亿美元的融资（从第二笔融资中晋升为独角兽，估值当时达到15到20亿美元）。

Akulaku是一家专注于印尼和东南亚市场的线上消费金融平台，成立于2016年。Akulaku以虚拟信用卡服务起家，之后开始自建电商平台。据了解，其平台以3C商品为主，拥有自营手机，另外也有家电、服饰、玩具、美妆等商品，也有第三方供应商供货，SKU超过300万个。其金融产品类似国内的京东白条或虚拟信用卡，用户可在购买页面直接计算分期费用（亦即“先买后付/BNPL”）。而除上述服务之外，目前，Akulaku也通过Bank Neo Commerce对外提供数字银行服务。

值得一提的是，去年10月份时，Akulaku曾被当地金融服务监管机构印尼金融服务监管局（OJK）限制了其“先买后付”服务的对外提供。

据悉，这一举措可能是因为Akulaku违反了当地政府机构对发行先买后付所要求的监管义务。不过，Akulaku在当时向外媒表示，其先买后付产品并未被禁止，只是被暂时限制了运营。而到了本月早些时候，OJK对媒体透露，这一限制也得到了解除。

有数据指出，去年期间，Akulaku对外发放了约35亿美元的贷款，较上年增长25%，且其收入也实现了20%的年增幅，达到5亿美元。展望未来，该公司表示，希望在今年将收入再提升16%到25%。