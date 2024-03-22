宝马正在重塑自己，全电动 Vision Neue Klasse X 预览了第一款带有 Neue Klasse 绰号的 SUV。这款车将于 2025 年投入生产，加入去年预览的 Vision Neue Klasse 轿车的量产版本。该车整体采用了宝马的经典设计元素，双肾进气格栅得以保留，配合两侧垂直设计的LED天使眼大灯组辨识度极高。此外，该车搭载800伏平台与第六代BMW eDrive电驱技术，补能10分钟续航300公里，具备相当大的实力。BMW Vision Neue Klasse X 将 Neue Klasse 的美学、技术、可持续性和理念带入运动型多功能车领域。Neue Klasse 也预示着生产历史的新篇章。宝马集团匈牙利德布勒森工厂被规划和开发为 iFACTORY。

优雅的外观让新的电动SUV展现美感

X 是 Neue Klasse 平台上六款电动汽车中的第二款，所有电动汽车均计划于 2025 年至 2027 年间推出。Vision Neue Klasse X 的前部采用了薄型双肾型格栅，非常让人想起 2002 款等经典 BMW，当然还有 60 年代的原版 Neue Klasse 轿车。不过，这并不全是复古的优点：格栅自然发光，就像当今宝马的标准做法一样。车灯本身遵循 Neue Klasse 轿车设定的趋势——放弃圆形/方圆形，取而代之的是垂直 LED。专为 Neue Klasse 开发的驱动和底盘控制以及第六代 BMW eDrive 技术将构成 BMW 品牌核心的驾驶乐趣提升到了一个新的水平。其可持续发展理念还确保负责任的生产、运营、拆卸和回收。

结合 BMW X 车型的两厢设计，为 Neue Klasse 开发的简约设计语言也代表了外观和内饰设计的重大飞跃。随着离地间隙的增加，全电动汽车架构为更宽敞的车内空间提供了新的可能性。它具有长轴距、短悬垂和经典的 BMW 比例。大窗户区域和全景玻璃屋顶使室内充满自然光，营造出通风的宽敞空间，并辅以暖色纺织品。

BMW X 车型的新品牌外观也增强了 Vision 车辆的强大影响力。垂直排列的 LED 单元对 BMW 标志性灯光特征进行了全新诠释。前面和中间是 BMW 双肾型格栅，被重新设计成具有垂直对齐和背光轮廓的三维雕塑。前灯和双肾型格栅共同营造出一种照明效果，当驾驶员接近车辆并继续进入车内时，这种效果就会被激活。

后部充满力量和运动感。尾灯延伸至中央深处，对熟悉的 BMW L 形状进行了水平诠释。其 3D 打印元素通过可变光强度进行单独控制，以传达特别富有表现力的深度效果。

齐平的玻璃表面和明亮的“珊瑚银”外漆给 BMW Vision Neue Klasse X 带来一定的轻盈感。在侧窗的后部，该品牌标志性的霍夫迈斯特扭结不是通过镀铬边缘实现的，而是通过“反光印花”形成透明或反光表面，具体取决于视角。

略微升高的座椅位置确保了自信的驾驶体验。重新设计的带有多功能按钮的方向盘、具有直观触摸控制功能的中央显示屏和BMW全景视觉，以及BMW智能个人助理的先进语音控制，为人车交互提供了轻松直观的界面。BMW 全景视觉在挡风玻璃的整个宽度上投射关键信息。增强型 BMW 3D 平视显示器将在 Neue Klasse 量产车型中得到补充。

科技和性能使得这款车极具内蕴

在 BMW Vision Neue Klasse X 中，中央显示屏优雅地集成到仪表板中，使前排乘客能够以最佳方式访问所有信息娱乐功能。显示的颜色不仅会转移到环境光上，还会转移到仪表板的背光织物表面上。

全新 HYPERSONX WHEEL 首次呈现的个人声音体验开启了更多可能性。借助这一数字功能，车内乘客可以在任何旅途中享受他们最喜欢的声音。声音实时生成，并通过手指敲击 HYPERSONX WHEEL 进行调整，是对沉浸式整体用户体验的创新贡献，将 BMW Vision Neue Klasse X 的内部转变为个人体验空间。“HYPERSONX”一词将“person”隐藏其中，强调这一功能“以人为本”的设计初衷。借助这一数字功能，车内乘客可以在旅途中享受他们最喜欢的声音，并从“平静”、“自由”、“奔放”、“敏捷”四种不同声音风格中自由选择。声音实时生成，并可通过HYPERSONX WHEEL上的按键进行调整，打造清晰、沉浸式、个性化的全感官用户体验。

在 Neue Klasse 中，车辆的整体效率达到了一个新的水平。最新的第六代 BMW eDrive 技术是实现这一目标的关键。除了改进的电力驱动装置外，它还采用了新型圆形锂离子电池，其体积能量密度比以前使用的棱柱形电池高出 20% 以上。结合向 800 伏系统的过渡，这将使充电速度提高高达 30%，让车辆在短短 10 分钟内即可充满 300 公里的里程。第六代 BMW eDrive 的续航里程也增加了 30%。在空气动力学方面，BMW Vision Neue Klasse X 拥有令人印象深刻的新顶级数据：与当前系列中的同类车型相比，阻力减少了 20%。适用于全电动汽车的新轮胎设计和特殊制动系统有助于将车辆整体效率提高高达 25%。

专为内饰开发了一种完全基于植物、矿物且不含石油的表面材料“Verdana”。它将用于 BMW Vision Neue Klasse X 的门板下部和中控台。海事塑料也首次用于注塑零件。在选定的部件中，这种从废弃渔网等中获得的二次原材料已占 30%。

材料和施工方法的选择使组件的拆卸更加容易并提高了可回收性。侧裙以及前后裙板附件也由回收的单一材料制成。在这方面，新的设计理念遵循了 2021 年提出的 BMW i Vision Circular 的原则，该原则广泛依赖单一材料来优化可回收性。根据规划，从2030年起，新世代车型中的二次材料使用的比例平均将达到40%。并且，该车侧裙和前后挡板也是由可回收的单一材料制成。