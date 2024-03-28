根据 data.ai 发布的报告，在全球用户支出突破 10 亿美元三年后，LINE Manga 迈入其第二个十亿美元关卡，成为实现此里程碑的第 15 个非游戏应用。更令人惊讶的是，这是继其旗舰同名通讯应用 LINE 之后，发行商旗下第二款迈入 20 亿美元俱乐部的应用。目前其它拥有多款 20 亿美元收入级应用的公司仅 Google 一家（YouTube 和 Google One）。

LINE Manga 是继 piccoma 之后，全球用户支出达到 20 亿美元的第二款漫画/网漫应用。Naver Webtoons 刚刚突破 7 亿美元，是下一个最接近此目标的同类应用。但是，如果有其他应用在未来一年实现此巨大收益，也不足以为奇。近年来，漫画/网络漫画/连环画子类别市场增长迅速，2023 年 iOS 和 Google Play 平台用户支出总额逾 22 亿美元，几乎是 2018 年总额的五倍。

日本仍是漫画的主要市场

但韩国正在快速崛起

与 piccoma 类似，几乎所有 LINE Manga 的 用户支出都是来自日本。截至目前为止，全球近四分之三的漫画/网络漫画/连环画应用支出均由日本用户贡献。Naver Webtoons 则是一个例外，其收入主要来自美国和韩国。

尽管日本仍然是关键市场，2023 年占漫画/网络卡通/漫画应用支出 72%，但近年来这一份额已较 2021年的近 77% 略有下降。依靠 Naver Webtoons 和 KakaoPage 的表现，韩国成为增长最快的市场。2023 年，韩国市场用户支出达到 2.87 亿美元，约占市场 13%，远高于 2021 年的 8200 万美元（占全球总额的 4% ）。

尽管韩国的竞争日益激烈，但这一领域仍然高度集中在日韩中美四个市场。不过，韩国市场的崛起表明，只要能提供合适的内容，漫画应用也能在非热门市场取得突破。且 LINE Manga 等应用所取得的成绩表明，这些应用的营收潜力高达数十亿美元。