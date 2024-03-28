法国汽车制造商雷诺正在与企业合作，提取和回收电动汽车电池中的锂和其他金属，探索利润丰厚的商业前景，创造循环经济，创造数十亿美元的收入并减少对中国的依赖。

据《欧洲汽车新闻》报道，雷诺的目标是成为第一家以工业规模回收电池的欧洲汽车制造商。法国汽车制造商雷诺正在与企业合作，提取和回收电动汽车电池中的锂和其他金属，探索利润丰厚的商业前景，创造循环经济，创造数十亿美元的收入并减少对中国的依赖。

“在欧洲，目前……没有人可以声称可以在闭环中回收废旧电池，以再生镍、钴和锂来制造新电池，”雷诺首席执行官让·菲利普·巴瓦德（Jean-Philippe Bahuaud）表示，该部门名为“未来是中性的” （TFIN），于 2022 年推出。

目前，雷诺正在与“专业公司”进行讨论，这些公司已经处于回收的“高级”阶段，可以帮助雷诺提升竞争力。早在十月，Stellantis就宣布与湿法冶金金属回收专家 Orano 签署了一份谅解备忘录，成立一家合资企业，专注于回收其世界各地工厂的电动汽车电池和生产废料。

这是欧洲战略的一部分，旨在减少电池金属对中国的依赖，大多数为电动汽车提供动力的金属都是在欧洲境外开采和加工的。当然，使用回收金属有助于降低成本，因为它们占电池成本的 70%，而电池占电动汽车成本的 40%。据《欧洲汽车新闻》报道，下个月，雷诺将停止位于法国奥伯根维尔弗林斯工厂的新车生产，转而生产部分回收的汽车零部件和翻新汽车。

Bahuaud表示，该公司预计工厂今年将修复9000块电池。雷诺以比新产品 30% 的折扣出售电池和其他零部件，例如翻新的电动发动机和充电器。