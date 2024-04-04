物流公司 CMA CGM 正式加入 Flexis SAS，这是雷诺集团和沃尔沃集团为下一代电动货车成立的新合资企业。

CMA CGM通过其能源基金PULSE收购了Flexis SAS 10%的股份，并确认有兴趣在2026年之前进行高达1.2亿欧元的战略投资。沃尔沃集团和雷诺集团各持有Flexis SAS 45%的股份，计划未来三年分别投资3亿欧元。

随着专业客户面临气候变化和二氧化碳排放法规带来的越来越大的压力，同时电子商务和物流蓬勃发展，对电动货车的新期望正在出现。到 2030 年，欧洲电动货车市场预计每年平均增长 40%。

为了满足这一市场的需求，沃尔沃集团、雷诺集团和达飞轮船集团正在创建 Flexis SAS，以引领运输和物流行业的脱碳。 Flexis SAS 由三个领先的公司组成，采用灵活的初创方法，结合了世界一流汽车制造商的工业专业知识和汽车物流第一公司的专业知识。

这三家公司因其在以下领域的领先地位而闻名：

• 为雷诺集团提供电动汽车和软件以及轻型商用车制造

• 为沃尔沃集团提供具有定制服务、正常运行时间和生产力方面专业知识的运输解决方案。

• 物流，尤其是汽车行业，并且是达飞轮船 (CMA CGM) 供应链脱碳的先驱

这些车辆将建立在新型全电动轻型商用车滑板平台上，该平台将以具有竞争力的成本为不同车身类型提供高度模块化，并在安全要求上取得突破。

采用新的互联电子平台，该车辆将配备前所未有的功能来监控用户的交付活动和业务绩效，从而为物流企业降低高达 30% 的全球使用成本。

联网服务将使客户能够在整个生命周期中受益于最新的车辆。货车本身将为城市交通提供出色的容量，并为具有不同电池容量的定制解决方案提供高多价性，以及首个 800V 架构。此类车辆的市场。

这些车辆将在雷诺集团位于桑杜维尔的工厂生产，该工厂是轻型商用车制造领域的专家，该工厂将在未来四年内招聘 550 名员工。