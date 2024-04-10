宁德时代储能业务板块再推重磅产品，正式发布全球首款5年零衰减且可大规模量产的“天恒储能系统”，集“5年零衰减，6.25MWh、多维真安全”于一体，为新型储能的规模化应用和高质量发展按下加速键。目前行业中的储能系统最高能做到3年容量零衰减。而宁德时代天恒储能系统搭载了储能专用长寿命零衰减电芯L系列产品，实现了磷酸铁锂储能电池的超高能量密度——430Wh/L。同时，采用仿生SEI和自组装电解液技术，实现5年功率和容量零衰减，辅机功耗全生命周期可控且不增长，达到新的里程碑。

值得一提的是，这两项零衰减指标都是建立在可大规模量产的基础之上。

据了解，想要实现电池零衰减技术，需要调整材料工艺，优化电池材料的放电比容量、充放电效率等指标；同时，需要采用更多的电化学活性物质突破创新，确保电池在充放电循环时优先消耗多余的活性物质，从而保证其容量不发生衰减。而想要实现这一切的基础，需要投入大量的研发成本以及设备创新。

宁德时代天恒储能系统在标准20尺集装箱内，实现6.25MWh级的高能量，单位面积能量密度提升30%，整站占地面积减少20%，降低运营成本，提升投资回报。

据悉，大电芯和大容量储能产品已成为目前储能企业竞争的重点，300+Ah大电芯、5MWh储能系统已成为行业主流。而此次宁德时代发布的天恒储能系统，突破了行业主流标准，以“5年零衰减+6.25MWh高能量”技术确保产品在全生命周期内保持高效运行，用技术推动储能市场回归良性竞争。

同时，宁德时代天恒储能系统在安全层面，构建了产品全生命周期的多维安全技术，把安全做到产品源头，而不是后期防护，从单体的本征安全技术到系统的网状安全防控技术，确保产品安全可靠。天恒储能系统电芯单体失效率做到了行业领先的PPB等级，延展到全生命周期全链条的运行，可以有效降低运营成本，带来全生命周期IRR的显著提升。

储能是能源变革和电力转型的关键一环，宁德时代表示，天恒储能系统的问世，是宁德时代助力能源转型的又一标志性实践，未来，宁德时代将继续秉承开放式创新的理念，与全球产业链伙伴真诚协作实现共赢。