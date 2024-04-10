2023 年全球 XR 头显出货量同比下降 19%。

索尼 PlayStation VR2 (PSVR2) 和 Meta Quest 3 帮助缓解了 2023 年出货量更为严重的下降局面。

尽管 2023 年出货量同比下降 38%，Meta 仍主导着 XR 市场。

Quest 3 上市季度的出货量比 Quest 2 上市季度下降了 33%。

根据 Counterpoint 的《全球 XR (AR & VR 头显) 型号追踪》报告，2023 年全球扩展现实 (XR) 头显出货量同比下降 19%。导致下降的原因是缺乏引人注目的新 XR 头显设备以及除游戏之外缺乏有吸引力的应用场景。然而，索尼 PlayStation VR2 (PSVR2) 和 Meta Quest 3 在该年度的推出缓解了 2023 年更为严重的下降局面。

2023 年，Meta 占据了全球 XR 头显总出货量的 59%，低于 2022 年的 77%。这主要是由于索尼最新款 PSVR2 带来竞争加剧所致。Meta 的出货量在 2023 年也同比下降了 38%。然而，Meta 在 2023 年仍继续主导着 XR 市场。值得注意的是，Meta 在全年战略性地降低了现有 Quest 2 的价格，使其成为注重性价比的消费者极具吸引力的选择，尤其是在假期购物季。该策略帮助 Meta 在 2023 年第四季度推出 Quest 3 之前保持领先地位。

于 10 月份推出的 Meta Quest 3 成为 2023 年第四季度最畅销的 XR 头显，占据了超过一半的出货量。Quest 3 比其前代产品晚三年推出，增强了多项关键功能，包括大幅改进的视频透视技术，该技术对其混合现实 (MR) 功能进行了增强，而此前该功能仅在企业级 Quest Pro 中提供。

然而，Quest 3 的上市季度的出货量比 Quest 2 的上市季度下降了 33%。Quest 3 较高的价格点，加上 Quest 2 的持续供应以及来自其他头显的竞争，都导致了新款头显的出货量减少。

2023 年，索尼市场表现良好，凭借 PSVR2 的成功发布，稳居 XR 市场第二位。PSVR2 的首季度销量超过了其前代产品 – 第一代 PSVR。然而，它并没有完全达到预发布期间的预期水平。尽管 PSVR2 拥有先进的技术，可提供下一级别的沉浸式体验，但它在经济可负担性和向下兼容性 (与 PSVR 游戏的兼容) 等方面均面临挑战。

游戏目前是推动 XR 头显出货量的主要因素之一。然而，它受到可用技术的限制，例如会导致晕动症等挑战。此外，笨重的外形和明显的延迟等问题也阻碍了严肃玩家的采用。开发者仍在摸索最适合这种媒介的内容形式。一些头显制造商 (例如 Pico) 尝试将流媒体作为一种使用案例来推广，但与内容制作成本相关的高门槛壁垒以及技能差距，在启动阶段就限制了流媒体作为头显严肃用例的可能性。

然而，引人入胜的内容仍然是能够扩大XR 使用规模的关键之一。主要智能手机厂商的加入可能会在未来几年助力内容制作的加速。特别是，苹果推出 Vision Pro 将有助于内容和用例的进一步发展，并吸引其他厂商进入该领域。因此，虽然 Counterpoint 预计市场仍将缓慢增长，但 OEM 可能仍会加入进来，仅仅是为了成为这一领域的参与者，因为许多人将 XR 视为智能手机最终的潜在替代品。